"No es un procedimiento arbitrario": Crispi defendió ante los diputados validación de ProCultura

El exdiputado Miguel Crispi, jefe de asesores de la Presidencia, compareció este lunes ante la comisión investigadora del caso de la Fundación Procultura, donde abordó la validación que se le dio a ésta última para el pintado de fachadas patrimoniales.

A la instancia también estaban invitados el fiscal regional a cargo de la investigación penal, Carlos Palma, el director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, Eugenio Campos, y el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, pero solamente acudió Crispi.

Crispi expresó que "estoy aquí presente para poder efectivamente colaborar con el objeto de esta comisión, en particular en mi rol de entonces subsecretario de Desarrollo Regional, los primeros siete meses de gobierno tuve la responsabilidad de validar a esta institución, a la Fundación ProCultura, como institución subejecutora de un proyecto del gobierno regional".

Por ello, remarcó, su intención de acudir a la comisión fue "esclarecer de alguna manera los procedimientos internos de la Subdere y cuáles son los elementos que tuve a la vista para tomar aquella decisión".

Crispi sostuvo que la validación de la Subdere "está sumamente normado", por lo que "la participación de la Subdere es bastante acotada, porque es la de validar la solicitud que hace el gobierno regional".

"No es un procedimiento arbitrario, de que lleguen distintos documentos a la primera autoridad, en este caso a la Subdere, para que tome una decisión arbitraria, sino que se hace en base a un puntaje", enfatizó.

Asimismo, sobre ProCultura, dijo que "no está en la norma que tenga que tener un giro preciso respecto, por ejemplo, al tema patrimonial, sino que en la guía operativa, lo que da cuenta es de la experiencia, y en eso es lo que los equipos reportan, que esta fundación tenía experiencia en otros proyectos, en otras regiones, en el ámbito de la cultura y el patrimonio".

"Respecto a las empresas relacionadas, no tengo antecedentes de esa situación, (pero) me parece gravísimo que haya habido así un modo operandi y, esa es, me imagino, parte de las aristas que debe estar investigando la Fiscalía. Es llamativo la cantidad de recursos que acumulaba en distintos proyectos esta fundación: son miles de millones, y de distintos Gobiernos, es decir, como una capacidad para poder hacerse de contrato", explicó.

Tras la sesión, el presidente de la comisión investigadora, diputado Andrés Longton (RN), criticó duramente que Miguel Crispi no se haya inhabilitado -cuando era subsecretario de Desarrollo Regional- para validar a Procultura, teniendo presente de la relación del representante de dicha fundación, Alberto Larraín, con el Presidente Boric y su expareja, Irina Karamanos.