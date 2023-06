"No hay nadie blindado": Boric reafirma voluntad de hacer valer responsabilidades políticas

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas a su respuesta a quienes han pedido las renuncias de la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y del seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández -ambos de RD-, por sus vínculos con las fundaciones Democracia Viva y Urbanismo Social, respectivamente.

Consultado sobre el tema este jueves, planteó que si la información que actualmente se levanta contra los oficialistas llega a cambiar, "se puede reconsiderar, pero con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidades políticas que pagar".

AHORA | Presidente @GabrielBoric se reúne con Consejo de Pueblos Atacameños, otras comunidades y pueblos indígenas para conversar sobre Estrategia NacionaldelLitio. https://t.co/MXxsJMWMeI — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 30, 2023

Ante quienes hablaron de un "blindaje" a esas autoridades, el Mandatario subrayó este viernes que "esa palabra no la ocupado, porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado ante la Justicia, y en la medida que amerite responsabilidad política, se hará valer".

"Lo que dije ayer, y que creo que es coherente con lo que he venido planteando, es que no se puede meter a todo el mundo en un mismo saco, y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad, y no porque se diga que 'esta persona es culpable de algo' inmediatamente ella queda como culpable", argumentó.

Dicho esto, Boric reafirmó que "si llegan a mí antecedentes que demuestran que hay una responsabilidad, de quien quiera que sea, se va a hacer valer. En esto no quiero dejar lugar a dudas ni medias tintas".

INVESTIGACIÓN POR APORTES DE APRUEBO POR CHILE

Respecto a la investigación del Servicio Electoral por los millonarios aportes de la Corporación Apruebo por Chile a Democracia Viva, el Presidente indicó que "me parece muy bien y en buena hora que se revisen todos los sistemas de financiamiento, y todos tienen que poner a disposición toda la información". Por lo mismo, valoró que el excoordinador de la campaña Felipe Heusser se "anticipara" revelando esta nueva arista del caso.

"Significa que en nuestro país las instituciones están funcionando, y el Gobierno tiene no sólo el deber, sino que la convicción de que tiene que colaborar en esa dirección, porque la fe pública y la confianza de las personas y las instituciones es algo que me importa mucho, y hemos trabajado mucho por mejorarla", añadió.

El Mandatario admitió que "este tipo de cosas la empañan, pero el cómo reaccionemos, con firmeza, con claridad, sin meter nada debajo de la alfombra, sino que transparentando, anticipando y haciendo valer las responsabilidades que correspondan es la manera en que yo creo que corresponde actuar, y la manera en la que vamos a salir adelante".