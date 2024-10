Polémica por Karamanos y ProCultura: Longton tachó al Presidente Boric de "caradura"

"Es un caradura el Presidente", fustigó este viernes el diputado Andrés Longton, militante de Renovación Nacional (RN), después de que Gabriel Boric dijera confiar "plenamente" en su expareja, Irina Karamanos, luego de que un artículo de El Mostrador la apuntara por realizar depósitos a la Fundación ProCultura, que es investigada en el "caso convenios".

"El Presidente de la República hace un rato dijo que esto se trataba de un empate. A mí me parece -y lo digo con mucho respeto- que es un caradura el Presidente, porque este tipo de cosas tienen que evaluarse con la misma vara, vengan de donde vengan", afirmó el parlamentario de Chile Vamos.

Longton enfatizó que "no puede pretender el Presidente pronunciarse con dureza con respecto a casos cuando hay personas vinculadas a la derecha y hacer casos omiso o pretender que hay una finalidad política cuando son personas que están en la misma Moneda o a lo largo de todo Chile, que son representantes de su Gobierno".

"La última vez que el Presidente puso las manos al fuego por alguien fue por el seremi del Maule. Y todos sabemos lo que pasó con el seremi del Maule a propósito del 'caso convenios'", sentenció.

La publicación sostiene que la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) descubrió cinco transferencias sospechosas desde la cuenta de la antropóloga frenteamplista, registradas durante la campaña presidencial del Mandatario en 2021, periodo en el cual ella prestó servicios en esa ONG.

Según la publicación del portal web, la PDI recomendó tomar declaración -en calidad de imputada- a Karamanos. Sin embargo, antes de que eso se concretara, el fiscal nacional, Ángel Valencia, removió al persecutor a cargo de la causa, Carlos Palma, exfiscal de la Región de Aysén, por su eventual vínculo con el abogado Luis Hermosilla.

La exprimera dama desmintió a través de un comunicado "la insinuación de mi participación en cualquier forma de financiamiento irregular de la política", al tiempo que confirmó su "total disposición a colaborar con la justicia en cualquier investigación que se considere pertinente".

Consultado al respecto en una entrevista con la Radio FM Quiero de Antofagasta esta mañana, el Jefe de Gobierno destacó que "Irina manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación".

A la vez, Boric hizo ver que "se habla de una sospecha, y no me cabe duda de que va a ser descartada, pero lo que yo diga no es suficiente. Lo reitero: por supuesto que (estos casos deben resolverse) caiga quien caiga, partiendo por mí. Nadie, sea cercano, lejano o más o menos, va a tener ningún tipo de privilegios en esto".

"Por cierto, confío plenamente en Irina y ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias", insistió el Presidente, relevando que "cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que queden todos en el mismo barro".

En ese sentido, reafirmó su llamado a "que se investigue todo. Por lo menos yo estoy totalmente tranquilo", deslizando así su propia disposición de colaborar para mayor transparencia en este caso.

"Irina hizo una declaración que es muy categórica, muy clara. Era mi pareja en el momento en que (ocurren los hechos que) se les está imputando. Vivíamos en un departamento en Esmeralda, al lado del Metro Cal y Canto de, no sé, 70 metros cuadrados", complementó.

Finalmente, el Mandatario puntualizó que "no tengo ninguna duda de que no tiene asidero, pero que se investigue. Ella, que hoy no es mi pareja, pero va a colaborar -no me cabe ninguna duda- en todo lo que sea necesario, y yo también si fuera necesario en cualquier cosa, porque en esto hay que ser muy transparente".