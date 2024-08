Presidente del Colegio de Abogados criticó dichos de J.P. Hermosilla por nombramiento de jueces

El presidente de Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, aseguró que Juan Pablo Hermosilla hizo una "generalización que es absolutamente injusta y exagerada" al declarar que todos en Chile sabían del tráfico de influencias en el nombramiento de jueces.

"Aquí quién no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces, todos sabían, los periodistas también, y hoy día se preocupan, en vez de colaborar con la investigación, en vez de los temas institucionales, de usar a Luis como una especie de chivo expiatorio de un sistema del cual profitaban todos", cuestionó ayer el abogado defensor de su hermano, Luis Hermosilla, formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, en el marco del caso audios.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el presidente de Colegio de Abogados criticó que "decir que todos los jueces llegaron a sus cargos a través de tráfico de influencias ilícito, yo me atrevería a decir que simplemente no es efectivo. Que en algunos casos pueda haber ocurrido, bueno, como en todas las cosas, de todo hay en la viña del Señor".

"Esa declaración que hizo Juan Pablo Hermosilla proviene de la ofuscación de que como profesional está viviendo un momento muy complicado para un abogado penalista que defiende a una persona que está siendo imputada de un delito, que finalmente se acoja una medida gravosa como la prisión preventiva, es muy complejo. Y yo creo que adicionalmente, si el cliente es tu hermano, eso es todavía peor", añadió.

Consultado sobre si le parece amedrentamiento la advertencia que hizo Hermosilla sobre abrir los chats de su hermano, Vergara respondió que no lo es, pero que sí "puede llegar a ser una falta en la ética, y en eso estoy de acuerdo con lo que dijo el ministro de Justicia: si tiene algún antecedente, que lo haga valer, pero que no trate de obtener ventajas procesales a través de proferir eventualmente amenazas".

"Decir 'no investiguen tanto porque aquí pueden aparecer más cosas', eso no es una manera real de litigar", lamentó, aunque insistió que "obedece a un momento complejo que está viviendo él, tanto en lo profesional como en lo personal, dada su doble calidad".

[📻] Presidente del Colegio de Abogados por caso Hermosilla: La crisis es terrible pero es bueno que exista, porque llevamos mucho rato señalando la importancia del control y cumplimiento ético, y esto ha demostrado que no estábamos hablando de cosas especializadas, sino de cosas… — Cooperativa (@Cooperativa) August 29, 2024

Finalmente, acerca de la declaración del Presidente Gabriel Boric, quien celebró la prisión preventiva de Luis Hermosilla, expresando que "qué bueno que los que se creían poderosos vaya también a la cárcel": "Es un exceso del Presidente, porque cada uno de los poderes del Estado es independiente y soberano respecto de los otros", afirmó el mandamás del Colegio de Abogados.

"No es bueno que el principal representante del Poder Ejecutivo se refiera, ni para bien ni para mal, de las decisiones de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Porque ahora le gustó esa decisión de los tribunales, pero qué pasa cuando el día de mañana no le guste, ¿va a salir a criticarlo? Eso no debe ocurrir", dijo.