Prisión preventiva para funcionarios investigados por presunta corrupción en Chillán

El Tribunal de Garantía de San Carlos decretó este sábado la prisión preventiva de tres personas, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la licitación de luminarias LED en Chillán.

Dos funcionarios públicos vinculados al municipio chillanejo y el dueño de la empresa Itelecom -que se adjudicó este proyecto-, Marcelo Lefort, quedaron bajo la máxima cautelar.

En la audiencia, que se realizó mediante videoconferencia y se extendió por más de seis horas, se formalizó por cohecho y violación de secreto al ex asesor jurídico de la Municipalidad de Chillán y actual juez de policía local de Pemuco, Marcelo Campos; y por cohecho al administrador municipal de Chillán, Ricardo Vallejos.

Su abogado defensor Ricardo Robles dijo que no esperaban "que decretaran la prisión preventiva; en nuestra opinión, no existen antecedentes calificados que permitan presumir fundadamente la participación culpable de Ricardo Vallejos en la comisión del delito, por cuanto el fiscal reconoció que no se le ha podido probar que se le haya efectuado un pago".

"También se reconoció que él no tuvo ningún contacto o conversaciones en que se le haya hecho ofrecimiento de dinero por parte del gerente de la empresa Itelecom", argumentó.

Los funcionarios públicos permanecerán recluidos en el Centro de Detención Preventiva de San Carlos y sus abogados estudian recurrir a la Corte de Chillán para revocar la medida cautelar.

Mientras que Lefort fue formalizado por soborno, manteniendo la reclusión en el anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago.

La jueza Claudia Gómez decretó, además, cuatro meses como plazo de la investigación.

El caso también generó audiencias en Iquique, donde se formalizó a cuatro concejales y otros funcionarios municipales por un hecho similar.