ProCultura: Corte revisará este jueves eventual desafuero de Claudio Orrego

La Corte de Apelaciones de Santigo revisará el próximo jueves 12 de febrero la solicitud de desafuero del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, hecha por el Ministerio Público, en el marco del caso ProCultura.

La autoridad es imputada en dicho caso junto a otros cinco personas, entre los que se encuentra el psiquiatra Alberto Larraín, a quien se le investiga el traspaso -a través de un trato de directo- de más de 1.600 millones de pesos desde el GORE Metropolitano hacia la ONG, los que iban destinados a un programa de prevención del suicidio.

La defensa del gobernador afirmó que Claudio Orrego está tranquilo porque señala que lo que se le imputa es falso y que, si bien pueden solicitar la suspensión de la revisión del desafuero, no lo harán porque pidieron que la situación se analizara lo antes posible.

Desde la parte querellante, el abogado Paulo Tolosa, representante de la UDI, celebró la audiencia y afirmó que "los antecedentes que conocimos de la formalización, tanto de Larraín como de las otras cuatro personas, además de lo que existe en la carpeta investigativa, obviamente amerita el desafuero del gobernador Claudio Orrego".

El pasado martes el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía para Alberto Larraín y otros tres imputados, quienes quedaron solo con arraigo nacional mientras dure la investigación. Previo a esto, el juzgado Gabriel Prado -pareja de la también imputada María Teresa Abusleme directora de Estudios de la fundación- ya había quedado con arraigo nacional y arresto domiciliario total.

Desde el mundo político, el diputado Eric Aedo (DC) señaló que "hay dos principios que tienen que caminar juntos. Primero, la presunción de inocencia; y segundo, que nadie está sobre la ley. Yo espero que Claudio Orrego entregue todos los antecedentes en relación al caso ProCultura, que ayude en esta investigación y que, obviamente, enfrente esta situación con total transparencia, como ha sido su actuar hasta el día de hoy".

En una línea similar, el diputado Agustín Romero (Republicanos) sostuvo que "cuando se solicita el desafuero de una autoridad electa, lo mínimo es que las instituciones funcionen con total transparencia y sin privilegios. Aquí no se trata de condenar a nadie anticipadamente, pero sí de permitir que la justicia investigue a fondo como corresponde en un Estado de derecho. Las autoridades deben siempre estar sujetas al mismo estándar que cualquier ciudadano".

Los querellantes del caso ProCultura tienen hasta este lunes para apelar al fallo que dejó a cuatro imputados solo con arraigo nacional.

De ser acogida la solicitud de desafuero contra el gobernador Orrego, el Ministerio Público quedaría habilitado para formalizarlo. En el caso de ser rechazada, implicaría el cierre de esa vía procesal en esta etapa.