Socialismo Democrático en picada contra Latorre tras admitir que supo de convenios pre-estallido del escándalo

El presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, reconoció que junto al resto de la directiva nacional, conoció con antelación los primeros antecedentes sobre los cuestionados convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

La admisión del senador vino después de que La Tercera revelara que 10 días antes de que se destapara el caso, participó de una reunión telemática en torno a esta información, que daba cuenta de un supuesto rumor de irregularidades en "boleteos" por parte de militantes del partido dentro de la repartición.

Además de Latorre, estuvieron en la cita el representante de la ONG cuestionada, Daniel Andrade, el exseremi Carlos Contreras, parte de la directiva de RD en Antofagasta -liderada por la core Paula Orellana- y algunos miembros del equipo de la diputada Catalina Pérez, quienes también estaban al tanto del asunto.

Según Contreras, desde el nivel central, la entonces subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (también RD) había solicitado más información sobre la legalidad de los convenios, mas tanto él como Andrade desestimaron eventuales irregularidades y afirmaron que los trabajos estaban en desarrollo, por lo que la reunión finalizó sin mayores alarmas.

De todas maneras, se concluyó que si el tema llegaba a la prensa, la situación se circunscribía a un "error político" y que los antecedentes daban cuenta de que no había irregularidades, un relato que fue adoptado por el senador Latorre tras las primeras publicaciones en medios.

"NOS ENTREGARON INFORMACIÓN PARCIAL"

El timonel no se había referido a esta reunión previo a este martes, cuando confirmó su participación durante un punto de prensa en el Congreso, aunque sostuvo que "la información que en ese momento se nos entregó -insisto, parcial- no es lo que sabemos hoy".

"El abogado de nuestra directiva, Edson Dettoni, solicita algunos antecedentes que nunca llegaron a partir de la gente que nos solicita esa reunión, y luego de eso iniciamos una serie de acciones y, además, recopilamos antecedentes que van a ser entregados en Fiscalía por la querella que RD decidió después, con la evolución de los hechos y con nuevos antecedentes", explicó.

Al ser consultado repetidas veces sobre si reportó esos primeros antecedentes al Gobierno, Latorre se limitó a replicar que "no le informamos ni al ministro (de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio) Jackson ni al ministro (de Vivienda, Carlos) Montes".

"Como digo, la información que en ese momento nos entregaron fue parcial: hubo sospechas, hubo antecedentes que se pidieron para aclarar y esos antecedentes nunca llegaron, hasta que empezaron a aparecer nuevos antecedentes y decidimos querellarnos", reafirmó el parlamentario.

Posteriormente, se le preguntó si reveló este dato a otro militante RD que integra el Gobierno, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, por lo que subrayó que "no voy a responder preguntas relacionadas con eso. La información que el partido ha ido recopilando la va a entregar a la carpeta de investigación y no a los medios de comunicación (...) esa pregunta no tiene nada que ver con transparencia".

"LATORRE DEJÓ DE SER UN INTERLOCUTOR VÁLIDO"

No obstante, las explicaciones del timonel RD no bastaron para la otra coalición oficialista, Socialismo Democrático: su par del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, fue tajante al manifestar a La Tercera PM que "es molesto estar en una coalición y estar enterándonos permanentemente por el diario de las cagadas que hacen", pues "finalmente terminamos nosotros defendiendo lo indefendible".

"Lo único que me queda claro es que los partidos de Apruebo Dignidad no entienden lo que es una coalición, no saben lo que es defender al Presidente. Permanentemente le están haciendo daño a su propio Gobierno", sentenció.

Para la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, "si es verdad que el senador Latorre conoció los hechos con antelación, hemos vivido una pantomima que definitivamente rompe las confianzas", y de esta manera, "Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza", pues "las confianzas demoran mucho en construirse y claramente haber estado por semanas dando otra versión rompe esa confianza".

Su homólogo radical, Leonardo Cubillos, complementó que lo acordado al final de la cuestionada reunión es "una colusión de versiones que atenta no sólo contra la buena fe que hemos puesto toda la alianza de Gobierno, sino que compromete las responsabilidades de un senador de la República. Y, más aún, todos quedamos haciendo el loco".

Si bien tomó distancia de la idea de vetar a Latorre como interlocutor en el oficialismo, añadió que "es fundamental es que cuando uno está en esta arena política, lo tiene que hacer con responsabilidad y seriedad (...) si no lo está, daña las confianzas y habría que buscar una nueva forma de coordinarnos".

A su vez, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, coincidió en que "lo que complica el trabajo político es la omisión sobre la información en los espacios de trabajo de los partidos, donde, por cierto, se dañan las confianzas en una alianza de Gobierno que ha sido difícil de construir en tanto la relación de los partidos".