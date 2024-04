Tía de Crispi niega haber presionado a favor de Democracia Viva o cualquier otra fundación

Verónica Serrano, exjefa de Asentamientos Precarios del Minvu y tía del actual jefe de asesores de Presidencia, Miguel Crispi, declara este jueves ante la Fiscalía -en calidad de testigo- por el bullado caso Democracia Viva, una de las aristas claves del escándalo de convenios con fundaciones.

Previo a entregar su declaración, Serrano conversó brevemente con los medios, asegurando que ella no tiene injerencia en la entrega de fondos a esta fundación y que si apuró que se concretaran dichos convenios fue porque "Antofagasta tenía un atraso superior al de todas las regiones (...) había un atraso de un porcentaje alto en la ejecución presupuestaria".

"Ejecutar el presupuesto no significa solo gastar plata, significa llevarle la atención a los campamentos, por lo tanto, no se estaba haciendo la tarea. Esa fue mi preocupación y por eso apuré no solo a Antofagasta, sino que a todas las regiones en lo que les corresponde hacer", afirmó la exfuncionaria.

Asimismo, aclaró que "los convenios los firman las regiones, los seremis, yo no tengo facultad sobre su decisión", por lo que -reiteró- ella no tiene "ningún vínculo con la decisión que se tomó sobre Democracia Viva ni sobre ninguna fundación".

Respecto al cuestionamiento a su sobrino por este escándalo, Serrano advirtió que aún "se lo pregunta" y que no entiende el objetivo del cuestionamiento: "Cualquiera que ve los antecedentes puede darse cuenta perfectamente que esto no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser", comentó.

"INCREÍBLE" EL RECLAMO DE CONTRERAS

Finalmente, la otrora líder de Asentamientos Precarios cuestionó la ofensiva del exseremi Carlos Contreras -imputado en el caso Democracia Viva- en su contra, señalando que le parece "increíble que reclame porque (se detecta que) él no está haciendo su pega y alguien le diga, 'oye, estás atrasado en hacer tu pega', cuando es su responsabilidad hacerla".

"Otra cosa muy distinta es la decisión que él tome sobre a quién contratar y por qué, qué motivaciones tuvo, no lo sé, eso es lo supongo que es lo que se está investigando", puntualizó Serrano, que cerró asegurando que ella solo hizo su trabajo.

Entre este jueves y viernes se espera que también declaren la diputada Catalina Pérez y el ministro de Vivienda, Carlos Montes.