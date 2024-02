Torrealba tras salir de la cárcel: No he reconocido delitos, esto está recién empezando

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, dijo que nunca financió ninguna campaña política aparte de la suya y aseguró que el dinero que tenía en sobres era usado para diversos gastos municipales.

Tras salir este miércoles de la cárcel, Torrealba dijo que "no he reconocido delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal (...) le aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la Fiscalía conocer aún, esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún".

"Hay temas que yo he reconocido desde el primer día (...) nunca he pagado ninguna campaña, salvo la mía", precisó.

Al ser consultado sobre la presencia de sobres con dinero en su oficina, la exautoridad dijo que fueron usados "para, entre algunas otras cosas, pagar unas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas por el estilo. Tenía que ser en efectivo, porque los cobros los hacían en efectivo".

SOBRES DE DINERO

Torrealba dejó la cárcel tras realizar una nueva declaración sobre los hechos por los que es investigado, correspondientes a los delitos reiterados de fraude al fisco y asociación ilícita.

Según consigna Emol, el exalcalde de Vitacura precisó que "la entrega de sobres comenzó con solicitudes de dinero puntuales y esporádicas que efectué a Domingo Prieto (exfuncionario a cargo de los programas de Vita), a quien le pedí que obtuviera dineros de Vita Deportes, con la finalidad de cubrir gastos en los eventos de los Vitas y otras actividades de representación comunal".

"Más adelante me enteré de que se habrían obtenido dineros también de otros Vitas o del Consejo Local de Deportes. En concreto creo que la primera solicitud de dinero debió haber sido en el año 2014. De dichos dineros utilicé una parte, no todos, en fines personales. Lo otro, los utilizaba en actividades municipales", sostuvo.

Torrealba manifestó que "no tengo claro cuánto fue el monto pues el tiempo me impide recordarlo con precisión y además que posteriormente, como señalaré más adelante, se incrementaron con el tiempo. Lo que sí puedo señalar es que no son todos los dineros que aparecen en mis cuentas corrientes y que el último informe de la Brilac de la PDI sostiene que no tienen justificación, puesto que parte de esos dineros provienen de mis ingresos regulares y de las inversiones que he realizado en el curso de mi vida".

USO DE VIÁTICOS

Además, Torrealba también relató que "en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 realicé diversas comisiones de servicio a distintas ciudades del país dentro de las cuales recuerdo, San Felipe, Olmué, Linares, Viña del Mar, Valdivia, Punta Arenas, entre otras. La Municipalidad de Vitacura tenía convenios con al menos 150 municipalidades distintas del país, muchas de ellas de inferiores recursos que Vitacura, en virtud de las cuales se efectuaba una cooperación con ellas en distintos ámbitos".

"En muchos de estos casos no solicité viáticos a la Municipalidad, y en otros casos, cuando los solicité eran sumas menores que no alcanzaban a cubrir los gastos mínimos, por lo que recurría a Domingo Prieto, con el objeto de que me entregara una suma que destinaba a los gastos de estos viajes", aclaró.

El exalcalde detalló que "las sumas eran variables pero deben haber rondado entre los 200.000 a 300.000 pesos en cada viaje, y estaban destinadas a cubrir los gastos de traslado, alojamiento y alimentación. A su consulta, él me entregaba el dinero en efectivo, y que luego yo utilizaba para tales fines. También ocurrió que los gastos los cubrí con mi dinero, y posteriormente le pedía un reembolso de los mismos a Domingo Prieto".