Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.0°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

"Trama bielorrusa": Formalizan a exministra Vivanco por cohecho y lavado de activos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se investiga eventuales pagos de coimas por fallos a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec en casos contra Codelco.

 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el Séptimo Juzgado de Garantía será formalizada este lunes la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien fue detenida este domingo por su participación en la denominada "trama bielorrusa".

En la audiencia, fijada para las 11:30 horas, Vivanco será imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Este proceso investiga eventuales pagos de coimas por fallos a favor del consorcio bielorruso Belaz-Movitec en casos contra Codelco, con montos que podrían superar los 100 millones de pesos.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado, es posible que la defensa de Vivanco pida más tiempo para conocer en detalle las acusaciones en su contra.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada