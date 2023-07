"Traten de no mentir": Duro cara a cara entre Jadue y los concejales de Recoleta

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), sostuvo un tenso concejo municipal este martes luego que se diera a conocer que la Contraloría General de la República le notificara la formulación de cargos en el marco del sumario abierto en noviembre del 2022 por presuntas faltas a la probidad en su gestión de la Asociación Chile de Farmacias Populares (Achifarp).

En la sesión ordinaria de la última jornada, el jefe comunal se refirió a esta situación y señaló que "esperaría que nadie se hiciera cargo de trascendidos ni de mentiras", informó Ex-Ante.

Jadue también apuntó al concejal Felipe Cruz (Renovación Nacional), a quien acusó de estar más preocupado "de ser diputado que de ser concejal" y le dijo que tratara "de no mentir por la prensa porque yo no tengo ninguna solicitud de ustedes de información concreta".

Además, pidió que fueran "absolutamente honestos y que nadie además se arrogara un título que no tiene que es representante de un concejo municipal. Esto es bastante delicado".

Posteriormente, volvió a pedir que todos "se abstuvieran de hacer juicio de valor, además haciéndose cargo de mentiras y trascendidos de medios de comunicación que sabemos cuál es la posición que tienen".

Y que, por lo anterior, exigió que la información que quieran los ediles sea solicitada "por escrito", algo que fue reiterado luego durante la sesión del concejo para, según dijo, no tener "malos entendidos".

El concejal Cruz, en la instancia, le solicitó al alcalde un informe con todos los antecedentes respecto de la entrega de recursos a Achifarp, a lo que Jadue respondió: "Todos los recursos que se han entregado a Achifarp se han entregado con aprobación de este concejo y con unanimidad. Se lo recuerdo". "Solo aclarar que una cosa es aprobar recursos y otra es solicitar información respecto de cómo se han gastado esos recursos", respondió el edil de oposición.

Acerca del proceso judicial y el de la Contraloría, declaró que "vamos a esperar que la información avance, que la investigación avance y yo les quiero hacer un recordatorio a todos: Esto mismo ya nos pasó una vez y terminó en nada".

Tras conocerse la acción de la Contraloría, el alcalde Jadue cuestionó que esto se diera a conocer. El ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que "el contralor -entiendo- que formuló una respuesta a una pregunta y quedó hasta ahí, me parece que lo demás forma parte de un sumario administrativo en tramitación".

"Yo no conozco los antecedentes en específico, me parece que el contralor respondió una pregunta. En general, la regla estatutaria lo que establece es que el sumario es secreto y sólo es público para quienes han sido formulado cargos a partir de esa investigación", añadió, insistiendo que no le parece que se realice un sumario interno.