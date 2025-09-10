Tricel rechazó recurso de Orrego y admitió a trámite la solicitud de destitución

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite la solicitud presentada por consejeros regionales de oposición para destituir al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

La resolución se da luego de que el organismo rechazara la presentación que hizo la defensa de Orrego, que acusó que los cores que emitieron el recurso no fueron bien identificados y que la representación de sus abogados Máximo Pavez, Emiliano García y Pablo Toloza se cursó en forma incorrecta.

La respuesta del Tricel

"Téngase por interpuesto el requerimiento", señala la resolución de los ministros del Tricel Arturo José Prado Puga, Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, María Cristina Gajardo Harboe y Gabriel Héctor Ascencio Mansilla.

Los ministros argumentaron que los consejeros que presentaron el requerimiento concurrieron de manera personal ante la Secretaria Relatora del Tribunal, ratificando su presentación, lo que "permite establecer de forma indubitada su identidad y su interés en promover el requerimiento de remoción", entregando así "el grado de seriedad suficiente".

La resolución destaca que la forma en la que han intervenido los cores permite que hayan cumplido las exigencias normativas: "Por estas consideraciones y citas legales, se rechaza el recurso de reposición (presentado por la defensa de Orrego)", puntualizaron desde el Tricel.

El resultado fue dividido y contó con el voto en contra del otrora diputado Gabriel Ascencio, que optó por acoger la solicitud de la defensa y declarar inadmisible el recurso de destitución contra la autoridad metropolitana.