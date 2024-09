UDI: El caso Hermosilla puede impactar a todos, no hay sector sin tejado de vidrio

En El Primer Café de Cooperativa, el vicepresidente de la UDI Máximo Pavez hizo un llamado a la "prudencia" de todos los sectores frente a las revelaciones de la "caja de Pandora" de Luis Hermosilla, hoy imputado por el caso audios y vinculado con otras aristas de corrupción.

Para el excomisionado experto del segundo proceso constitucional, "el mundo político y toda la opinión pública tienen que diferenciar aquello que es delito de lo que no lo es", y reconoció sentir una "preocupación porque (hoy) parece que el delito es haber hablado con Luis Hermosilla, y eso no es un delito".

"No voy a ser yo quien defienda al Gobierno, pero esta filtración en donde el ministro (de la Segpres, Álvaro) Elizalde aparece tocado como por el lado, porque alguien comentó respecto de cómo iba a votar" en calidad de senador en la última elección del fiscal nacional, "me parece completamente improcedente", sobre todo después de que la autoridad saliera a dar explicaciones: "No me parece correcto ni justo", sentenció.

En definitiva, "lo importante es distinguir lo que es delito de lo que no lo es (...) seamos responsables en no confundir a la ciudadanía, porque chatear con un abogado nunca ha sido un delito", enfatizó.

"PRUDENCIA"

En esa línea, Pavez también opinó que "el mundo político tiene que tomar el toro por las astas y resolver esto bien, y eso significa prudencia".

A modo de ejemplo, el gremialista afirmó que "lo que hizo el Presidente, festinando, y lo que están haciendo algunos parlamentarios, de sector y sector, de sacar cuentas alegres unos con otros, es imprudente. Tenemos que dejar que estas investigaciones sigan su curso".

Respecto al desarrollo del caso como tal, consideró "vergonzoso" que el Ministerio Público "se transforme en un organismo no confiable porque todo se filtra" a la prensa en el desarrollo de la causa, y alertó que "eso también genera un detrimento a la institucionalidad".

"Está la democracia en juego acá. Creo que esto es más grave de lo que parece y ojalá no se siga farandulizando este caso; que las instituciones funcionen bien, y entre ellas la Fiscalía: que pare de filtrar todo", remató.

"POR SUPUESTO QUE PUEDE GOLPEARNOS" EN LAS ELECCIONES

Por otro lado, Pavez dijo no ver "por qué la UDI aparece sindicada" como una tienda corrupta por efecto del caso audios, según evidencia la última encuesta Criteria, argumentando que "este señor (Hermosilla) fue un abogado cercano, pero no es militante ni dirigente del partido".

El exsubsecretario General de la Presidencia en Piñera II incluso descartó conocer a Hermosilla, que en 2019 defendió al entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, de la acusación constitucional que terminó destituyéndolo.

A la vez, sostuvo que "nadie ha hecho defensas corporativas" en el gremialismo con motivo del caso: "Lo que hizo el presidente de la UDI (Guillermo Ramírez) fue referirse a que un fundador de la UDI, Andrés Chadwick, no está imputado" en ninguna de las aristas asociadas al abogado, aunque sí es mencionado en varios de los criticados chats.

"El mundo político tiene que encauzar esto bien: el tema de la corrupción es muy dramático y obviamente, si se mide con encuestas, en este minuto por supuesto que la derecha -por las razones que sean, buenas o malas, justas o injustas- aparece más golpeada, pero no hay ningún sector político que no tenga tejado de vidrio", insistió.

Consultado sobre una eventual incidencia del caso en el desempeño electoral de Chile Vamos, Pavez se desmarcó de otros dirigentes al admitir que "por supuesto que puede golpearnos, es evidente, como no tengo idea de qué es lo que va a pasar" judicialmente de aquí a los comicios de fines de octubre.

"Si en los chats de Hermosilla aparecen nombrados ministro de Estado, o si Juan Pablo Hermosilla cumple su amenaza de decir en qué estaba el ministro (de Justicia, Luis) Cordero antes, le puede impactar a todos, no sabemos. Y por lo tanto, mi llamado humilde es a que el mundo político haga las cosas bien", cerró.