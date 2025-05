UDI: Recursos destinados a los pobres fueron a dar a un club de amigos del FA

Mientras se van conociendo nuevos antecedentes del caso ProCultura, en el marco del escándalo de transferencias de fondos públicos a fundaciones que no cumplieron con los proyectos encomendados, crecen las críticas hacia quienes otorgaron esos dineros y también aumenta el consenso respecto a que lo que se debe hacer es investigar a fondo, "caiga quien caiga", como dijo el Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario se refirió al caso en medio de su gira por Asia, luego de que se dieran a conocer conversaciones suyas con Josefina Huneeus, su psiquiatra y exesposa de Alberto Larraín, creador de ProCultura, que enfrenta una serie de investigaciones en su contra por mal uso de recursos otorgados principalmente por gobernaciones regionales.

En El Primer Café de Cooperativa la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, afirmó que tras las nuevas revelaciones "se han confirmado nuestros peores temores de desvío de recursos públicos destinados a los pobres que fueron a dar a un club de amigos, que incluye una larga lista de personas del Frente Amplio o vinculadas al Frente Amplio".

La dirigente añadió que "el Frente Amplio siempre ha tenido una doble moral. Uno puede reconocer que estas cosas ocurren; no se puede decir que esto nunca me va a pasar. Lo que a uno le indigna es que el discurso de que no habría pitutos no fue efectivo, que no habría corrupción. Hay casos graves y profundos. Vamos a empezar a ver desafueros, formalizaciones".

"Lo que está claro es que hay plata que no está, que no se cumplió con los objetivos. Puede ser el caso de corrupción más grande de la historia. Es una investigación que lleva 18 meses. Ha sido una investigación bastante cautelosa. Hay que tener paciencia, buscar la verdad. Hay que dejar tranquilo al fiscal Cooper. Acusar de espionaje es ridículo. Una intercepción telefónica se debe autorizar por el tribunal", aseguró Hoffmann.

Undurraga: Acusación ridícula y torpe

Este punto fue respaldado por el presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, quien expuso que "la frase del Presidente de que se investigará caiga quien caiga va en el sentido correcto. El fiscal Cooper está haciendo un buen trabajo".

Respecto de la acusación de ilegalidad en la intervención telefónica por parte del Frente Amplio, aseguró que "las defensas corporativas no son buenas. La acusación de espionaje es ridícula y torpe, porque pone el foco en ellos mismos: la gente se pregunta por qué están tan a la defensiva. Cuando alguno de los propios comete algo ilegal se debe ser duro, aunque duela".

El diputado planteó también que "mientras más lejos esté la política de las investigaciones judiciales, es mejor. Lo principal está en la investigación del Ministerio Público. Lo más importante para la política es que las instituciones funcionen. No es el camino que se le amarren las manos al fiscal".

Quintana: Investigar sin contemplaciones

El presidente del PPD, Jaime Quintana, aseguró que "nos quedamos cortos en la Ley de Presupuesto por el tema de las fundaciones. Se está recurriendo mucho a fundaciones en distintas instancias y hay poco impacto en las políticas públicas, en cómo llega a la gente".

Sobre la cercanía que el caso tiene con el entorno del Mandatario apuntó que "aquí se tiene que investigar sin contemplaciones. Yo creo que con los antecedentes que hay parece no haber ninguna responsabilidad penal del Presidente. Distinto es la responsabilidad política".

El senador también recordó que "el Gobierno central de Sebastián Piñera destinó más recursos a fundaciones y más dinero a ProCultura. Esto no es solo un tema de Larraín; hay muchos más involucrados".

Cicardini: Mano dura selectiva

La diputada socialista Daniella Cicardini dijo que "es muy bueno que el Presidente haya dijo caiga quien caiga. Siento que acá tenemos que entender que hay un problema amenaza la democracia y la clase política tiene que hacerse cargo".

La parlamentaria oficialista acusó que en la oposición hay "doble estándar. La candidata Matthei hablaba de que son frescos. La acusación de espionaje no la comparto. Hay que separar a los que están al servicio del Estado de quienes se sirven del Estado. Pero la candidata Matthei no dijo nada por el exfiscal Guerra, involucrado en el caso audios y al que ella contrató en Providencia. La mano dura es selectiva".

"Es tremendamente grave lo que está pasando con las fundaciones. No nos podemos quedar solo con la crítica, el emplazamiento, que es una situación insólita que hay que abordar. Hemos presentado proyectos de ley para evitar que estos casos se repitan y no han tenido apoyo de otros sectores", sentenció la Cicardini.