Valencia explicó por qué, "por ahora", no quiere liderar la investigación de los convenios

El fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó en Cooperativa que el caso Convenios, en el marco del cual se investigan irregularidades en el traspaso de recursos públicos a fundaciones en diversas regiones, de momento no reúne las condiciones que ameriten que él mismo tome las riendas de la causa.

"En base a la ley actual, la posibilidad de que el fiscal nacional asuma la dirección de forma directa es algo que el legislador tiene previsto para casos muy, muy excepcionales", y que de hecho, "en los últimos 20 años ha ocurrido en sólo una oportunidad", indicó en El Diario de Cooperativa.

En consecuencia, "me parece que para tomar una decisión de esa naturaleza -siempre he dicho 'no por ahora'-, tienen que reunirse dos condiciones o requisitos que, de momento, no se presentan: el primero es que la investigación tenga temas robustos".

Con ello se refiere a que "tengamos una mayor cantidad de antecedentes que nos permitan concluir que son de gravedad: que involucran a autoridades de alta investidura, que ha trepado muy alto en el Estado, que van a existir presiones indebidas, etcétera, que de momento no existe. Es una investigación muy preliminar", afirmó Valencia.

"Lo segundo -que para mí es lo más importante- es que tienen que haber antecedentes de que los fiscales regionales no están en condiciones de enfrentar adecuadamente esta investigación", añadió el jefe del Ministerio Público, destacando que tales equipos "tienen 15 o 20 años de experiencia investigando ese tipo de casos, han enfrentado en múltiples ocasiones presiones políticas (...) y han sabido resistirlas, y están acostumbrados a lidiar con esto".

En suma, "mientras la Fiscalía Nacional advierta que los fiscales regionales y los fiscales locales especializados en alta complejidad están enfrentando adecuadamente esas causas, me parece que lo razonable es que sigan ellos administrándolas al nivel territorial o local".

De todos modos, enfatizó que la "unidad de acción" es clave para la causa, por lo que "he pedido al director de la Unidad Anticorrupción, Eugenio Campos, que coordine el trabajo de todos estos fiscales y verifique que se cumpla con las instrucciones generales y que se realizan las diligencias mínimas".

Finalmente, como Valencia dijo percibir "hechos constitutivos de delitos" en todas las aristas del caso, precisó que "lo que se investiga es si existen negociaciones incompatibles, la posibilidad de malversaciones de fondos fiscales, fraudes al fisco y tráfico de influencias (...) hay múltiples figuras delictivas, y si se presenta alguna de ellas y cuál de ellas, se podrá establecer una vez que la investigación esté más avanzada".

EXPECTATIVAS DEL JUICIO CONTRA ANARQUISTAS

Por otro lado, este martes comienza el juicio oral en contra de Francisco Solar y Mónica Caballero, imputados por el frustrado atentado dirigido al exministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, que recibió una bomba con dinamita en su oficina, y por la detonación de un artefacto explosivo en la 54º Comisaría de Huechuraba, hechos registrados el 25 de julio del 2019.

Está previsto que el Ministerio Público solicite más de 50 años de presidio para el antropólogo -que confesó su autoría en estos delitos-, y más de 20 para su expareja, ambos quienes fueran absueltos a inicios de la década pasada por el "caso Bombas I".

Consultado respecto a sus expectativas, el fiscal nacional primero apuntó a que "el juicio comience", ya que "hemos visto con demasiada frecuencia en los últimos años que parte de la estrategia de las defensas -particularmente las privadas- ha sido dilatar los procedimientos para entorpecer la acción de la Justicia".

"En segundo término, que el juicio termine de la forma en que estamos solicitando, es decir, con una sentencia grave contra los autores de delitos tan, tan, tan serios como aquellos que cometieron los acusados", manifestó, al tiempo que valoró el "gran aprendizaje" que los persecutores en esta causa han construido "desde los primeros incidentes por bombas que comenzamos a investigar en Chile".