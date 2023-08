Valencia y citación a ministros por caso Convenios: Todas las personas están obligadas a comparecer

En el marco de la investigación por el caso Convenios, el fiscal nacional Ángel Valencia recordó que todas las personas, incluidos los ministros, tienen la obligación de comparecer si son citados a declarar.

Durante su participación en el Consejo Constitucional, Valencia salió al paso de una posible citación a los titulares de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y de Vivienda, Carlos Montes, además de la Directora de Presupuestos, Javiera Martínez.

"Es de interés para la investigación el saber como se gestó el item o la posible disponibilidad de fondos, la forma o la manera en que estos fueron girados para financiar a estas fundaciones", planteó.

Valencia dijo que "esclarecer los hechos y como ellos ocurrieron es de interés para la investigación. Todas las personas, todos los ciudadanos, incluidos los ministros de Estado, están obligados a comparecer ante la justicia, ya sea ante la Fiscalía o los tribunales si es el caso".

JACKSON NO HA RECIBIDO CITACIÓN

Al ser consultado sobre este tema, el ministro Jackson manifestó que "todo ciudadano y ciudadana tiene que estar disponible para aportar toda la información que tenga para que una investigación avance y a mí me alegra, la verdad, que las investigaciones estén avanzando, que de esa manera nosotros podamos conocer todos los responsables y que tengan que pagar, como corresponde, frente a la justicia".

"En mi caso no hay ninguna citación que me haya llegado. Yo, la verdad, no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero, insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes. Si podemos apoyar la información que requiera la Fiscalía Nacional, yo voy a estar a disposición de todas maneras", agregó.

Uno de los integrantes de la comisión investigadora, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), aseveró que "lo primero que vamos a hacer es citar a los ministros Montes y Jackson, a algunos gobernadores regionales que se han visto involucrados en esta situación y sobre todo a algunos representantes legales de fundaciones".

"Queremos saber cuáles eran los nexos existentes entre las fundaciones y las personas que les adjudicaron los recursos, porque nosotros creemos que es completamente imposible que por generación espontánea se hayan generado decenas de fundaciones que, sin cumplir el giro, después hubiesen recibido millonarios recursos por parte del Estado", añadió.