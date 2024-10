Vivanco descartó renunciar a la Suprema y acusó que no hubo "fair play" de sus colegas

La suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, investigada en el marco del caso audios, aseguró que no va a renunciar al máximo tribunal, del cual acusó una actitud "muy poco respetuosa y poco deferente" hacia su persona.

En entrevista con TVN, la abogada expresó que "ha sido un proceso muy duro, y además un proceso muy rápido en que se han ido juntando cosas y agregándose a una especie de bola de nieve, que partió por un procedimiento que se suponía era de carácter ético y que repentinamente se transformó en un procedimiento de remoción, sin que hubiera ningún intermedio investigativo ni disciplinario".

"A eso, por supuesto, se agregan dos acusaciones constitucionales que, en gran medida, comparten la argumentación de algunos de los cargos del procedimiento de remoción", añadió.

Acerca de la presunción de inocencia en su caso, Vivanco señaló que "se ha aplicado muy poco o nada", ya que "parte de los cargos que se me levantan a mí tienen que ver con situaciones en las que yo no participé".

En esta línea, declaró que "no voy a renunciar todavía mientras yo no haga mi defensa, y yo pueda aquilatar efectivamente que los argumentos que yo tengo que dar, se hayan hecho. En consecuencia, es algo que yo ni descarto ni tampoco lo afirmo, pero no lo voy a hacer mientras no me pueda defender".

"Siempre la salida de la renuncia puede parecer atractiva. Pero cuando uno se va, si renuncia y no dice nada, de alguna manera es hacerse cargo de que todas las pestes que se han dicho en este caso son así", apuntó.

Asimismo, criticó que "la actitud que ha tenido la Corte (Suprema) conmigo ha sido muy poco respetuosa y poco deferente, porque cuando uno trata de hacer que una persona se defienda sin los antecedentes necesarios para defenderse, cuando le va coartando todos los medios que tiene para hacer valer sus derechos, cuando le agrega cargos ya abierto un procedimiento de remoción, claramente no hay un respeto ni un mínimo trato de fair play entre colegas".

"Del punto de vista de mi conciencia, estoy absolutamente tranquila y por eso me siento en condiciones de defenderme y no he tenido que arrancar de esta situación tan amarga y tan injusta, sino que he optado por la defensa, y voy a agotar mis recursos y, en su momento, también voy a ejercer las acciones legales que correspondan", cerró.

A HERMOSILLA "NO LE PIDO QUE HAGA GESTIONES"

La suspendida ministra del máximo tribunal se refirió a su relación con el abogado Luis Hermosilla y afirmó que tuvo una "amistad totalmente social, nunca estuvo vinculada con trabajo".

Sobre los chats entre ella y Hermosilla, explicó que "no le pido que haga gestiones, yo converso con él y le cuento que yo estoy en esta candidatura (para la Corte Suprema) y sí le digo que para mí es importante saber si esta candidatura va prosperando o no".

Por lo anterior, resaltó que "yo creo que Hermosilla no me consiguió votos, no me consiguió que el presidente (Sebastián Piñera) me nominara, y que lo que sí me ayudó (fue) en yo saber cómo las cosas iban avanzando".

Finalmente, respecto a la reunión con el exministro del Interior Andrés Chadwick, a quien reconoció que conocía hace años, Vivanco dijo que ésta "no tiene por propósito que me consiga votos", sino que conversó con la exautoridad "por la situación según yo la veo, porque yo sentí que mi candidatura estaba como medio abandonada".