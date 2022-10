Director nacional de la PDI logró triunfo judicial contra tiktoker que lo trató de "corrupto"

El director nacional de la PDI, Sergio Muñoz, logró un triunfo judicial en contra de un tiktoker que lo calumnió en uno de sus videos, tratándolo de "corrupto" en el marco de la polémica por el aterrizaje de un vuelo de la aerolínea venezolana Conviasa en Chile.

Según publicó La Tercera, un hombre identificado como Rodrigo Palma subió un video en el que aseguraba que los funcionarios de la PDI no verificaron a los pasajeros que llegaron al país.

"Director general de la PDI, Sergio Muñoz. Oye cuánto te pagaron los hueones de los comunistas por hacerte el huéon con el avión. Cuántas maletas, cuatrocientas y tantas, y cada tripulante traía cinco maletas, y no revisaste ni una sola, ni una sola, te hiciste el hueón. Las Naciones Unidas dio la alerta que era un avión terrorista hueón, y tú no. Está todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Cuánto te pagaron? Oye, cuando andai por la Plaza de Armas, ¿Las palomas no te dicen nada? ¿No te gritan corrupto corrupto? Tamos cagaos' viejo", dijo en el video.

Ante esta situación, Muñoz interpuso una querella en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, aludiendo a una posible responsabilidad en el delito de injurias y calumnias.

Tras la realización de una audiencia de procedimiento de acción penal privada, Muñoz consiguió que Palma se retractara de su palabra y emitiera disculpas públicas, decretándose el sobreseimiento definitivo del imputado.

"Hola amigos, quiero pedir disculpas públicas al señor Sergio Muñoz, director general de la PDI, ya que fui manipulado por la prensa y todo eso, cometí el gran error de hacer el video del avión", dijo en un nuevo video publicado en la red social.

Palma añadió que "por eso pido disculpas públicas de corazón, a la institución y sobre todo a los muchachos que están en el norte, que se está viendo bien duro por lo que está pasando en el norte, todos saben. Por eso les pido disculpas de corazón, no fue mi intención insultarlos y menos hacer este video".