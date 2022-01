Ex contralor Ramiro Mendoza es el nuevo presidente del Colegio de Abogados

El ex contralor Ramiro Mendoza se convirtió en el nuevo presidente del Colegio de Abogados, tras recibir el apoyo de 10 de consejeros durante la última jornada.

Según publicó El Mercurio, la vicepresidencia de la orden recayó en Marcela Achurra, integrante de la lista Gremiales, la misma que lideraba Mendoza.

Mendoza dijo que "es una gran responsabilidad, es un periodo que está muy interesante desde el punto de vista de las propuestas de modificaciones que hay en Chile, y el Colegio tiene que tener una preocupación sobre lo que está pasando en el mundo jurídico, asistir a la judicatura, y eso es algo en lo que el Colegio tiene que tener una voz y una posición".

Para el abogado, se debe "rescatar la ética de los profesionales, porque hay un vacío y maltrato frecuente al ejercicio profesional, y eso también tiene que ser una preocupación".

Finalmente, Mendoza aseguró que "el Estado de Derecho es una preocupación esencial. No existe democracia sin un Estado de Derecho", planteando que le interesa "no la uniformidad, sino los disensos, porque creo que las diferencias construyen un mensaje, unidad, ese es un asunto bien clave que me interesaría transmitir".