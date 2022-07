Ex convencionales Atria y Bassa se querellaron por amenazas contra empresario

Los ex convencionales frenteamplistas Jaime Bassa y Fernando Atria presentaron una querella por amenazas contra el empresario Pedro Pool, quien hizo un llamado expresamente a fusilar a los mencionados ex miembros de la Convención Constitucional.

Los hechos ocurrieron en una transmisión online, cuando el dueño de una cadena de supermercados sostuvo que "vamos a fusilar a los prostituyentes por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza", agregando que "el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, a todos esos hueones los vamos a fusilar" (sic).

Debido a lo anterior, la Fiscalía de Osorno decidió abrir una investigación por el delito de amenazas, lo que es indagado por la Brigada de Investigación Criminal de la PDI; a lo que se sumó la querella presentada por Bassa y Atria esta jornada.

"Nosotros con Jaime (Bassa) hemos decidido que, en cuestiones como estas -amenazas de muerte a personas determinadas y, además como dijo él, a los 'indios'- no son tolerables y no crean un ambiente adecuado para lo que se viene, la importante decisión que tenemos que tomar entre todos", dijo el abogado constitucionalista.

Añadiendo que "por eso queremos, a través de esta acción penal, marcar la diferencia entre espacios en los cuales yo entiendo que hay legítimo desacuerdo entre distintas personas, y cuestiones que son un atentado a la convivencia democrática y a la discusión pública".

🔴 Jaime Bassa y Fernando Atria presentan querella contra el empresario Pedro Pool por amenazas.



“Los dichos no son tolerables y no crean un ambiente adecuado para la importante decisión que tenemos que tomar entre todos” dijo el ex convencional F Atria. @Cooperativa