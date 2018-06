Ex defensora nacional consideró oportunistas críticas de La Moneda contra juez de San Antonio

La ex defensora nacional Paula Vial cuestionó las críticas efectuadas por el Presidente Sebastián Piñera y el Gobierno al juez de San Antonio que dejó en libertad a dos sujetos pese a que fueron detenidos portando armas de guerra de un vehículo.

En conversación con Lo que Queda del Día, la abogada penalista consideró "dañinas" y "oportunistas" las expresiones de La Moneda y parte del mundo político que criticaron la actuación del magistrado Juan Pablo Flores, además de estimar como inconveniente que el propio Mandatario se involucre en la polémica.

"Cuando aparecen todas estas críticas del Ejecutivo, que son bien oportunistas si tu quieres, obvio que es un caso que llama la atención, pero es uno en que tenemos que ver bien cómo ocurrieron las cosas, los hechos, y donde además no corresponde que sea el propio Presidente que esté involucrado en la polémica, y que señale a un juez", aseveró Vial.

"Y creo que es súper dañina (la crítica) porque, en primer lugar, posiciona la crítica en un lugar que parece inadecuado, porque si los carabineros fallaron en la forma en la que realizaban el operativo, probablemente es a ellos a quienes debiera cuestionarse y exigírseles cuentas de porqué lo hicieron mal, o también al Ministerio Público, y no al juez", recalcó la penalista.

La abogada explicó que la decisión del juez para dejar en libertad a los sujetos se basa en que un control de tránsito no puede terminar en la apertura del maletero del vehículo.

"La norma lo que dispone es que tienen que existir al menos indicios de que se haya cometido recién algún delito o se esté por cometer y por lo tanto lo que el juez estimó es que aquello que los carabineros habían consignado en su parte policial, en la información que le hicieron llegar para el control de detención, era insuficiente para considerarlo con este estándar de indicios", aseveró.

Vial sostuvo que en aquellos casos en que el inicio es ilegal, como consideró el juez de San Antonio en esta causa, todo lo que surja posteriormente también será considerado ilegal.

"Sé que es difícil de entender (...) quiero ser clara es explicar porque es relevante si el juez estaba en lo correcto en considerar que el control de identidad estaba mal hecho en declararlo ilegal con todas las consecuencias que ello tiene", añadió.

Ley antiportonazos "es populista"

Asimismo, la ex defensora nacional opinó que el reciente anuncio del Presidente Piñera durante su cuenta pública sobre una ley "antiportonazos" para a igualar las penas entre quienes roban y quienes compran un auto robado es populista.

"Este, como varios de los anuncios que hizo el Presidente que son llamativos, porque son más bien populistas, porque en realidad ese delito existe, la receptación. La discusión es respecto de la pena a aplicar", afirmó.

"Esas son las normas, como tenemos varias en nuestra legislación, que primero son de parche, que además generan mucha desproporcionalidad, porque obviamente no es lo mismo robar un auto que comprar uno robado. Tiene que haber una diferencia, una escala en la penalidad, porque sino el incentivo es a robarlo tú mismo, si total te van a sancionar de la misma manera", concluyó.

Presidente Asociación Magistrados critica recurso de queja

El presidente de la Asociación de Magistrados, Álvaro Flores, criticó la presentación de un recurso de queja presentado contra el Gobierno en contra del juez de San Antonio involucrado en la polémica.

"Nosotros entendemos que aquí hay una oportunidad para los que están en un escenario político de fustigar a los jueces y mirar esto, yo diría, hasta superficialmente. Lo miramos con cierta preocupación además porque el anuncio de un recurso de queja es una afectación de independencia de la función del juez", sostuvo.

Reacciones del mundo político

En el mundo parlamentario también hay miradas diversas. El senador RN Andrés Allamand se cuadró con La Moneda y sostuvo que "en qué país del mundo dos delincuentes avezados se les encuentra en un vehículo con un arsenal y quedan libres para que se vayan para su casa, absolutamente en ninguno, y la ley tiene que ser racional".

En tanto, el senador DC Francisco Huenchimilla, cuestionó la forma en que el Ejecutivo ha abordado esta polémica.

"No me parece que el Presidente ni ninguna autoridad pueda juzgar a un juez en virtud de las resoluciones que él tiene, criticando la resolución misma, no me parece, ese no es el papel de la autoridad", indicó.

Lo que queda es un recurso de apelación presentado por la Fiscalía y también que la Corte Suprema revise el recurso de queja que presentó La Moneda en contra del juez Juan Pablo Flores.