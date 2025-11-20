Exmarinos fueron sentenciados con 16 y 10 años de cárcel por crimen de Milton Domínguez
El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique condenó a los exfuncionarios de la Armada por homicidio calificado con alevosía, ocurrido el 19 de mayo de 2023, en Iquique.
El brutal crimen provocó impacto en Tarapacá, puesto que la víctima se encontraba en condición de vulnerabilidad, ya que había perdido sus piernas y se movilizaba con muletas.
Domínguez perdió la vida al ser brutalmente golpeado por los exmarinos implicados, factor clave para establecer el agravante de alevosía por parte del Tribunal.