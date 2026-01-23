Síguenos:
Experto: La desigualdad conduce a niños vulnerables a la detención juvenil

Publicado: | Fuente: Cooperativa
El profesor Yannick Van den Brink, experto en justicia juvenil de la Universidad de Ámsterdam, abordó este viernes en Cooperativa las dificultades del sistema de justicia juvenil, afirmando que lejos de ser equitativo, a menudo refleja y amplifica las desigualdades sociales existentes.

En medio de su visita en Chile para participar en el seminario "Enfoques Comparados de Justicia Juvenil", el experto alertó la existencia de un patrón global que revela fallas estructurales en esta materia.

Aseguró que "en muchas jurisdicciones a nivel mundial, los niños de contextos socioeconómicos bajos, los niños de minorías étnicas y los niños con discapacidades están ampliamente sobrerrepresentados en instituciones de custodia juvenil".

