Tópicos: País | Judicial

Extraditan desde Colombia a chileno acusado de asesinar a una mujer en Calama

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El crimen ocurrió en 2018, cuando el sujeto se enfrascó en un enfrentamiento con integrantes de un grupo rival, donde falleció Ivette Rojas (22).

Posterior a los hechos, el imputado huyó del país y fue localizado en Bogotá.

Al momento de los hechos, el sujeto tenía diversas órdenes de detención pendientes por robo en lugar no habitado, robo con fuerza de cajeros automáticos y robo en bienes nacionales de uso público.

Un ciudadano chileno de 28 años fue detenido en Colombia y extraditado a Chile, tras ser imputado por el delito de homicidio calificado en un hecho ocurrido el 15 de abril de 2018 en Calama (Región de Antofagasta), donde murió la joven Ivette Rojas, de 22 años.

Según antecedentes policiales, ese día el imputado, junto a otras dos personas, protagonizó un enfrentamiento en la vía pública con integrantes de un grupo rival, con quienes mantenían rencillas. En medio de la disputa, la joven resultó fallecida.

La subcomisaria Ingrid Muñoz Gutiérrez, de la OCN Interpol Santiago, explicó que, tras el crimen, el acusado huyó del país y fue localizado en Bogotá. "La OCN Interpol Santiago coordinó la publicación de una Notificación Roja en los sistemas de Interpol, lo que permitió su captura y posterior extradición", señaló.

Además del homicidio, el sujeto mantenía al momento de los hechos diversas órdenes de detención pendientes por delitos como robo en lugar no habitado, robo con fuerza de cajeros automáticos y robo en bienes nacionales de uso público.

Con su extradición, la justicia chilena podrá continuar el proceso judicial en torno a un caso que se arrastraba desde hace más de siete años y que conmocionó a la comunidad de Calama.

