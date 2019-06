Familia de joven asesinado en asalto piden justicia: "El actual sistema penal fracasó; es una red que no pesca"

Andrés Cubillos y Claudia Contreras, padres de Felipe Andrés Cubillos, joven de 18 años que fue murió tras ser apuñalado durante un asalto en octubre de 2016 en la comuna de San Bernardo, pidieron justicia para su hijo en Cooperativa y cuestionaron la pena que arriesga, de ser declarado culpable, el presunto autor del homicidio.

El crimen ocurrió cuando el estudiante del Colegio de los Sagrados Corazones Alameda había ido de visita la casa de su padre para compartir con él un partido de la selección chilena de fútbol.

Estando en las afueras de la vivienda, el joven le avisó por teléfono a su papá de su llegada para que le abriera la puerta, momento en el que fue interceptado por tres menores de edad quienes intentaron quitarle su aparato telefónico. Al oponer resistencia el estudiante, uno de los asaltantes lo agredió con un cuchillo, causándole la muerte durante la mañana siguiente ante el horror y consternación de su familia.

Cinco meses más tarde, en marzo de 2017, un menor de entonces 17 años, de iniciales J.C.A.G, fue detenido como principal sospechoso de este robo con resultado de muerte y tras la formalización de la investigación quedó en internación provisoria en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El juicio por este caso se realizará el 2 y 3 de julio.

"Para nosotros ha sido difícil enterarnos que la pena máxima que se le puede dar a la persona que atacó a mi hijo es de 10 años, por el sólo hecho de ser menor de edad", dijo Claudia Contreras, madre de la víctima, este jueves en el trasnoche de Cooperativa.

Andrés Cubillos, padre del homónimo estudiante fallecido, enfatizó "no queremos venganza, no queremos que él se pudra en la cárcel ni nada por el estilo, y si existiera la pena de muerte no la pediríamos, pero creo que lo mínimo es pedir que una persona que comete este tipo de delito se haga responsable. Después no tengo ningún problema, hagamos todo lo que haya que hacer para rehabilitarlo", agregó.

Y remarcó: "Nosotros no somos los únicos que hemos perdido a un hijo en manos de jóvenes delincuentes y a estos jóvenes delincuentes les está saliendo muy barato el poder matar", expresó.

"Leyes garantistas"

Los padres de Felipe Andrés profundizaron en su crítica hacia las leyes, a su juicio, "garantistas" que tienen a las víctimas de delitos en un estado de "indefensión".

"Nosotros a los delincuentes no los estamos haciendo responsables de lo que ellos hacen. Vivimos en una sociedad que tiene reglas y si tú las trasgredes tienes que ser sancionado, y yo creo que el actual sistema penal fracasó; es una red que no pesca", aseguró Andrés Cubillos padre.

"Nos dimos cuenta con el asesinato de nuestro hijo es que a muchos les había pasado lo mismo, salvo que habían tenido la fortuna de que no se había muerto su hijo, y no denunciaban porque tenían decepción del sistema y eso es importante decirlo: yo creo que el actual sistema penal está causando una decepción profunda en la sociedad", sostuvo.

El padre agregó que "hay mucha la gente que no denuncia porque no le cree al sistema, porque hacen las denuncias y posteriormente les llega una carta de no perseverar de la investigación porque no se han logrado los antecedentes suficientes, o porque te hacen la pregunta estúpida de ''¿sabe usted quién lo asaltó?".