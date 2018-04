Fiscal Arias a Abbott: "El fiscal nacional no puede dar instrucciones particulares en ningún caso en concreto"

En el marco de la primera cuenta pública de la Unidad de Analisis y Focos Investigativos, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, salió al paso de declaraciones del fiscal nacional Jorge Abbott, quien asistió a esta ceremonia.

En su cuenta pública de abril pasado, Abbott señaló que los persecutores deben ser condescendientes al investigar a los políticos, para no alterar el quórum del Congreso.

Frente a esto, Arias comentó que "dado mi experiencia como fiscal, debo decir que no es adecuado que los persecutores tomen factores extra penales al tomar una decisión o dirigir una investigación en un caso concreto. La alteración de quorum no debe estar en la mira de un fiscal".

"El fiscal nacional no puede dar instrucciones particulares en ningún caso en concreto. El ejercicio de la acción penal por ley está determinada en los fiscales en los regionales o adjuntos, salvo que el fiscal nacional asuma una dirección por si. Acá lo importante es destacar que acá no hay persona o grupo privilegiado, somos todos iguales ante la justicia", afirmó Arias.

"No me siento aludido por sus palabras"

La mañana de este jueves, en T13 Radio, el fiscal nacional señaló que "el personaje terminó comiéndose al buen fiscal", en alusión al ex persecutor, Carlos Gajardo.

Arias respondió que "lo de ser conocido, no depende de un fiscal en sí (...) Lo que ocurre en estos casos (de Gajardo y Norambuena), fue que lo que ellos investigaron, produjo consecuencias que hicieron que ellos se hicieran famosos".

Frente a si se siente aludido por los dichos del fiscal nacional, Arias apuntó que "no me siento aludido con sus palabras. Hay que destacar la autonomía e independencia de los fiscales. Yo voy a seguir desarrollando e investigando en casos complejos, es lo que he hecho en 17 años, lo voy a seguir haciendo, lo seguiré realizando y daré la cara en tribunales".