Fiscalía: Presuntos policías bolivianos detenidos en Hito Cajón portaban drogas y armas de guerra

Tras casi una semana de completo hermetismo, el Ministerio Público detalló que los cinco presuntos policías bolivianos y un civil que fueron detenidos en el sector fronterizo de Hito Cajón (Región de Antofagasta) portaban 600 kilos de droga y "una cantidad importante" de armamento de guerra.

Los individuos fueron aprehendidos el lunes y la Fiscalía solicitó ampliar su control de detención hasta el máximo legal permitido, por lo que esta jornada serán formalizados en Calama.

De acuerdo con el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, la captura de los presuntos policías bolivianos se dio cuando "personal de Carabineros se acercó a realizar un control", debido al hallazgo de dos autos semienterrados en el desierto.

"Allí, se encuentran con seis personas, todas de nacionalidad boliviana, y en los vehículos se encontraba una importante cantidad de droga, aproximadamente 600 kilos. Además, había una cantidad importante de armamento de guerra y de puño", afirmó.

"Esto dio origen a una investigación de carácter penal en estrecha coordinación con Carabineros. Tenemos antecedentes de que cinco de los detenidos, en su país de origen, serían policías. La persona restante es un civil", especificó Bekios.

Uno de los vehículos fue robado en 2021 y tenía patente falsa

El Jefe de Zona de la región, general de Carabineros Cristian Montre, detalló que "a la altura del kilómetro 50, los uniformados divisaron al grupo de personas, que en un paso no habilitado intentaron retirar los vehículos varados".

Posteriormente, al realizar el control, "se percataron que en uno de ellos -en particular, una camioneta- había una importante cantidad de droga. En tanto, en el otro móvil, que era una vagoneta, había armamento y munición".

La droga hallada corresponde a 500 kilos de marihuana y más de 70 de pasta base de cocaína, mientras que la camioneta mencionada tenía una patente falsificada después de ser robada el año 2021 en Antofagasta.