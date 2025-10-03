Formalizan a adulta mayor acusada de doble parricidio en Chiguayante

Este viernes se lleva a cabo, en la comuna de Chiguayante (Región del Biobío), la formalización de la mujer de 64 años acusada de asesinar a su hija de 39 y a su hijo de 35; hecho que quedó al descubierto hace una semana en la misma comuna.

La audiencia inició a las 11:00 horas en el Juzgado de Garantía de Chiguayante, luego de haberse ampliado la detención de la imputada el martes a solicitud de Fiscalía, con el argumento de realizar nuevos peritajes.

La acusada fue detenida el domingo 28 de septiembre tras estar casi 48 horas prófuga. Ese mismo día se confirmó el fallecimiento de su hijo, que estaba internado en un hospital luego de recibir un disparo en la cabeza.

En tanto, la hija de la sospechosa -que también tenía un impacto de bala en el mismo lugar- ya se encontraba muerta cuando el padre de la familia descubrió el viernes la escena del crimen, ocurrido al interior de un domicilio en Chiguayante.

De acuerdo con Fiscalía, la imputada dejó una carta escrita y huyó en el vehículo de su hijo después del delito, abandonándolo posteriormente en la comuna de Coihueco (Región de Ñuble). Asimismo, al momento de su aprehensión, andaba armada.

Según el escrito, la mujer consideraba que su hijo era "demasiado introvertido" y no tenía una vida pública activa, a pesar de ser un adulto profesional. Respecto a su hija, la madre señalaba que su condición de "talla baja" le causaba problemas constantes.

La interpretación de la mujer era que ninguno de los dos era feliz y que la mejor solución era quitarles la vida.

"Solo quise salvarlos para que no sufrieran más"

El abogado asistende del Ministerio Público, Daniel Tobella, reveló chats que mantuvo la sospechosa con su esposo luego de haber cometido el crimen.

"10:58 PM. Se recibe un mensaje, en caso presuntamente de doña Marta Franco, por el contacto y por la declaración del padre de las víctimas, en que indica lo siguiente, y cito textual: 'Perdóname, no quería que tú sufrieras. Solo quise salvarlos para que no sufrieran más. No llores, por favor, te quiero mucho. Te iba a esperar, pero no pude, estoy lejos con mi perrito, no sé qué hacer'", relató el justista.

"A eso, el receptor responde a las 11:17 PM: 'Vuelve, el hijo está hospitalizado. Yo nunca te voy a dejar de querer, no sé qué vamos a hacer, pero no te voy a dejar sola'", agregó.