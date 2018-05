Formalizan a ex futbolista Javier Margas por usurpación de propiedad y daños

AHORA: Juzgado de Garantía de Viña del Mar fija medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse al terreno para el ex futbolista Javier Margas, imputado por daños simples y usurpación de propiedad. Plazo de investigación: 120 días. pic.twitter.com/5ZZHgwPLgw

En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se desarrolló la formalización en contra del ex futbolista y seleccionado nacional, Javier Margas, quien enfrenta una querella por usurpación de propiedad y daños.

El imputado quedó con prohibición de acercarse al terreno en disputa y con firma quincenal durante los 120 días que dure la investigación.

Según la causa, el caso se remonta al 2 de marzo de 2017, cuando el ex defensa fue acusado de ingresar, junto a otras personas, provisto de una retroexcavadora y un camión, a un predio de la sociedad Inversiones Yafa, del empresario Samer Magieh, ubicado en el Camino Internacional de Viña, adyacente a sus moteles y se hizo del terreno.

Las versiones de las partes

Margas aseguró que "estoy tranquilo porque actué de una forma, esta es la propiedad que es de mi padre, la estaba defendiendo, así que estoy tranquilo" y tras ello descartó que el terreno sea de Mahieh, indicando que "tengo las escrituras, tengo todo, entonces no tengo ningún problema en declarar".

Para el abogado querellante, Juan Carlos Manríquez, el escenario empeora con las declaraciones de Margas. "Eso agrava los hechos. Porque si usted sabe que los terrenos no son suyos, qué hace usted destruyendo propiedad ajena para defender a un tercero".

La defensa del ex jugador afirmó que hay problemas de límites en el loteo de la parcela, que afectan a unos 100 vecinos, en la ex hacienda Reñaca de Viña del Mar. Sin embargo, el querellante afirma que no hay ningún tema civil pendiente entre las partes.

Manríquez agregó que "hay múltiples otros casos similares a estos en investigación, muchas son las personas que se han acercado a las personas que representamos y también a otras, denunciando situaciones similares y si esta causa no se soluciona, llegará a juicio oral y quizá en su minuto conoceremos también de otras denuncias".

Los antecedentes en manos de la justicia

El 9 de marzo el empresario presentó una querella contra el ex deportista, con imágenes de las cámaras de seguridad del recinto. Según el escrito, Margas y sus acompañantes destruyeron los cercos que separaban las propiedades y desplazó al dueño del predio y sus guardoias de manera violenta.