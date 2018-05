Formalizarán investigación a alcaldesa de Antofagasta por el delito de fraude al fisco

El miércoles 1 de agosto se llevará a cabo la audiencia de formalización de la investigación, a la Alcaldesa Karen Rojo por el delito de fraude al fisco.

Instancia que surge, tras la querella presentada en su contra, por el ex concejal Eduardo Parraguez, quien afirma que la edil, recibió asesoría política de Main Comunicaciones, dirigida por José Miguel Izquierdo, con dineros de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

El querellante, Eduardo Parraguez, indicó “Esto significa que se comprobará el delito de fraude al Fisco, que yo denuncié, ya que con dineros destinados a salud y educación de la comuna se pagó esta asesoría, que tuvo fines políticos”.

El abogado de Rojo, Jorge Fidel Castro indicó “en este caso en particular Karen Rojo no ha cometido ningún delito, la tesis que maneja el querellante no es efectiva, ella contrató otro asesor político que pago con su dinero”.

A esta audiencia de formalización de la investigación junto a la edil deben comparecer José Miguel Izquierdo y Karina Trujillo.

Investigación

El año 2016, en su calidad de concejal Eduardo Parraguez, solicitó una investigación en la Contraloría Regional, por el llamado caso “asesor” cuyo informe adjuntó a una denuncia en Fiscalía, por el delito de fraude al Fisco contra la Alcaldesa. Tras pasar el tiempo y no ver avances, a comienzos de este año, interpuso una querella por el mismo delito, la que al ser declarada admisible, dio paso a un nuevo proceso investigativo.