Abogado de la DC en Caso Frei Montalva: "Hay caminos nacionales e internacionales por delante"

El abogado Luciano Fouillioux, que representó a la Democracia Cristiana en la investigación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, criticó el fallo de la Corte Suprema que este viernes descartó antecedentes para probar el magnicidio.

El máximo tribunal del país declaró la absolución de todos quienes, en enero de 2019, fueron condenados por el ministro en visita del caso, Alejandro Madrid. El juez, tras 16 años de investigación, condenó a 10 años de cárcel al médico Patricio Silva Garín, a siete años al chofer del exmandatario Luis Becerra Arancibia y al agente civil de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado por los derechos humanos manifestó que "nos llama extraordinariamente la atención que no se haya hecho cargo este fallo de la multiplicidad de pruebas que existen en el expediente, que son abrumadoras. La investigación del ministro Madrid es abrumadora, tiene conclusiones periciales médicas, conclusiones policiales, conclusiones de relatos de testigos, todas ellas concluyentes respecto del asesinato del Presidente Frei Montalva".

"Nosotros -remarcó- estamos totalmente convencidos, y de eso no nos van a mover, que el Presidente Frei Montalva fue asesinado por personas vinculadas al régimen militar del general Pinochet".

El letrado enfatizó que "no hay duda de la conjura, esta operación de inteligencia médica que vino a confirmar los mismos asesinatos que se hicieron a otras figuras emblemáticas contra la dictadura cívica militar. Al Presidente Frei Montalva lo persiguieron, lo hostigaron, le pusieron bombas en el auto, le infiltraron los teléfonos".

Con "la cantidad de pruebas que existen no es sostenible ni tolerable pensar de que un fallo judicial no le hayan dado paso a las presunciones porque en materia de las violaciones a los derechos humanos no existen confesiones directamente, son muy escasas".

Fouillioux confirmó a Cooperativa que evaluarán las vías que podrían tomar para revertir el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal en Chile. "Estamos estudiando el fallo. Hay caminos nacionales e internacionales por delante que vamos a tener que, necesariamente, revisar y ver si la familia Frei o alguien más desea dar esta discusión", dijo.

"La familia Frei está convencida y nosotros sus abogados y la Democracia Cristiana -partido fundado por el expresidente Frei- que efectivamente se produjo el asesinato y aquí nadie ha inventado nada", remarcó.

Frei Montalva falleció a los 71 años en la Clínica Santa María el 22 de enero de 1982, tras una operación digestiva por una hernia de hiato. Aunque en un inicio oficialmente su muerte se explicó como resultado de las complicaciones derivadas de un shock séptico tras la intervención, ya en democracia se inició una investigación judicial que, tras siete años, en 2009, apuntó la posibilidad del envenenamiento.

En 2019 el juez Alejandro Madrid reconoció en primera instancia la presencia de sustancias químicas en el cuerpo del exmandatario y tipificó el delito como homicidio simple.

Sin embargo, dos años después, la Justicia propinó el primer revés judicial: rechazó la decisión de Madrid y exculpó a los acusados, tres de los cuales fallecidos durante la tramitación del caso. Según aquel fallo revocatorio, que hoy revalidó la Corte Suprema, la muerte se produjo por una complicación de su cirugía.