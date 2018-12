Patricio Rojas y suspensión de militancia DC: No tuve posibilidad de defenderme

El ex ministro Patricio Rojas aseguró que no pudo ejercer sus derechos en el marco del proceso que terminó con la suspensión de su militancia en la Democracia Cristiana, derivado de su vinculación a la investigación por el magnicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

Tras conocer la decisión, Rojas aseguró que nunca se le notificó del proceso y reiteró que jamás autorizó una autopsia ilegal del cuerpo del ex Mandatario.

"No he sido comunicado de cargos, no he sido informado de posibilidad de defenderme. Ni siquiera el presidente del partido (Fuad Chahín), a quien apoyé en su candidatura, ha tenido la decencia de llamarme ni por teléfono ni por mail ni por nada", sostuvo.

Rojas recalcó que "las autopsias de la gente que muere en un hospital, en la casa o en donde sea, solo pueden ser autorizadas por la familia. En Chile solo se puede hacer con autorización familiar una autopsia o con fallos judiciales, porque la justicia exige o cae en el Servicio Médico Legal".

"Se hizo el plenario completo y a mí no se me llamó de ninguna forma ni se me pidió ningún nuevo testimonio", añadió.

Por el crimen de Frei Montalva, cuyo deceso se produjo el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María, hay seis procesados, entre ellos el médico Patricio Silva Garín en calidad de autor del delito de homicidio.

Sobre Rojas recae la sospecha por su cercanía con este médico: fue concuñado y sigue siendo uno de los más estrechos amigos del ex ministro de Frei y Patricio Aylwin.