Abogado de "Ramiro": Juez Carroza tiene la "suficiente imparcialidad", pese a "intromisión" del Gobierno

El abogado de Mauricio Hernández Norambuena ("comandante Ramiro"), Alberto Espinoza, volvió a criticar el actuar "imprudente e irresponsable" que, asegura, ha tenido el Gobierno durante el proceso judicial contra su defendido, desde su extradición desde Brasil hasta esta última etapa, ad portas de conocer la pena que deberá cumplir.

En específico, el letrado apuntó al ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien aseguró hace unas semanas que el ex líder del FPMR deberá cumplir 27 años de prisión efectiva en Chile, lo cual ya había cuestionado el abogado como una "grave intromisión". El secretario de Estado reculó días después y dijo que esa decisión le corresponde el Poder Judicial.

"Ha habido algunas actuaciones imprudentes e irresponsables por parte del ministro de Justicia, cuando en un primer momento sostiene que la pena que se debe aplicar es la pena y que de ahí el ministro (Mario) Carroza no se puede mover", fustigó Espinoza en El Diario de Cooperativa.

"Eso no le correspondía decirlo al ministro de Justicia, porque claramente es un acto de intromisión en una facultad exclusiva y excluyente del poder del ministro Carroza", reiteró.

Sin embargo, destacó que "el ministro Carroza tiene la suficiente independencia e imparcialidad para resolver esta situación prescindiendo de esta imprudencia del ministro Larraín, y tiene toda la competencia y autonomía para resolver, desoyendo este tipo de mensajes".

En tanto, aseguró que "para nosotros el único escenario son los 17 años", que pide se le resten a la eventual pena de Hernández , que el juez resolverá el próximo lunes tras haber rechazado aplicar la media prescripción. "No hay ningún otro escenario que se puede desarrollar, por lo menos de acuerdo con los antecedentes que manejamos. No he escuchado al ministro Carroza referirse a ningún quántum de pena", insistió.

"Lo que tiene que hacer es rebajar la condena de perpetuo a una de 30 o menos años; segundo, una vez que lo determina, en función del Tratado del Mercosur, se debe proceder a hacer los abonos a esa pena: por un lado los que tiene Mauricio Hernández por haber cumplido parte en Chile, hasta que evade la Cárcel de Alta Seguridad (tres años), y además, sumar todo aquel tiempo que estuvo en prisión preventiva (17 años en Brasil) con motivo de la extradición solicitada por Chile", planteó.