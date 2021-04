"Comandante Ramiro" no recibirá visitas por 20 días tras amenazas a gendarme

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó suspender las visitas del ex frentista Mauricio Hernández Norambuena -alias "Comandante Ramiro"-, luego de que fuera acusado por Gendarmería de amenazas y trato denigrante contra uno de los funcionarios de la Unidad Especial de Alta Seguridad.

Según consignó El Mercurio, este fue el resultado del tercer recurso interpuesto por la institución en contra del ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) en el último mes, tras dos intentos fallidos por sancionarlo en razón de la entrevista no autorizada que concedió a La Red desde la cárcel, donde cumple condena por el crimen del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y el secuestro de Cristián Edwards.

La presentación que realizó el alcaide del recinto, Jonny Avilés, indica que la tarde del pasado 25 de marzo, el funcionario de custodia directa de Hernández Norambuena se presentó ante el encargado de Sección de Máxima Seguridad, y relató que, siguiendo las instrucciones de Avilés, efectuó "una ronda por el pasillo del ala donde se ubica la celda del reo (...), (quien) al verlo apostado al exterior de la guardia viene en obstaculizar la visual con la puerta de la celda".

El gendarme procedió a juntar la puerta "para que esté no obstaculizada la visión", y fue entonces que el reo, "con actitud desafiante le indica, textualmente, 'quién te creí tú para cerrarme la puerta, váyase a su ratonera que está allá y que a tu familia me la voy a torturar, paco c..., son igual que los milicos cafiches del Estado'", dichos que el funcionario -según su relato- ignoró para seguir con sus labores.

Pero otro gendarme escuchó el diálogo y le sugirió "dejar constancia" de aquello, y de ahí en adelante Hernández Norambuena "se exalta y a través del mismo citófono exige la presencia de un oficial diciendo 'capitán: capitán: capitán, el funcionario me está intimidando, me torturan, que venga un oficial'".

"Al no tener respuesta positiva a su exigencia, el citado interno consuma el actuar antirreglamentario por el cual se le solicita autorización de sanción, diciéndole al personal: 'Cruzas para acá y vas a tener problemas conmigo, que tu familia la va a pagar'", cierra el relato de la institución.

FALTAS ANTERIORES

Una vez revelados los hechos al fiscal de turno Manuel Zúñiga, se ordenó "tomar declaración del interno, declaración de los funcionarios víctima y testigo, grabación CCTV, notificación artículo N° 26 y comunicarse con personal de Carabineros de Chile", lo último para disponer una medida de protección al gendarme afectado, así como a sus familiares por 30 días.

En definitiva, tras revisar la presentación de Gendarmería y los antecedentes que la acompañaban, la magistrada Marcia Figueroa autorizó al alcaide de la cárcel "para la aplicación de la sanción de veinte días de suspensión de toda visita al imputado Mauricio Hernández Norambuena", así como determinó que en este periodo se adopten "las medidas para resguardar la integridad y seguridad personal del sentenciado".

Desde que está recluido, el ex frentista ha sido denunciado en varias ocasiones por "graves faltas al régimen disciplinario", y en 2020 hubo incidentes similares al sancionado, entre ellos uno registrado en mayo, cuando "denigró con insultos ofensivos a funcionario de servicio de custodia directa del Subdepto. Servicios Especializados". Las palabras textuales en ese caso, según Gendarmería, fueron: "¿Qué tanto sapeas paco c...? Tantas vueltas que te das, paco opresor".

Posteriormente, incluso se presentó una querella en noviembre por amenazas y lesiones contra un gendarme, proceso que sigue en desarrollo. Además, en 2019 se abrió un sumario contra un funcionario que lo custodiaba, pues portaba un celular, cargadores y cajas de Sildenafilo (Viagra) para el reo.

La defensa del ex frentista aguarda que se le notifique la nueva sanción para impugnarla, presentando los escritos correspondientes.