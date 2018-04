Gajardo contra Abbott: Sus mensajes a los fiscales son "una pérdida de tiempo"

El ex fiscal Carlos Gajardo cuestionó duramente las palabras del fiscal nacional, Jorge Abbott, quien este lunes realizó su cuenta pública.

En la cita, Abbott pidió a los persecutores ser "diligentes" al investigar a políticos para no alterar los quórum en el Congreso y resguardar la voluntad popular.

"Yo creo que el Fiscal Nacional debiera aprovechar la cuenta pública para hacer un balance de su gestión y para preocuparse de los graves problemas que hay en temas de seguridad y en temas de corrupción", dijo el ex persecutor Gajardo, quien se fue de la Fiscalía molesto con el manejo de los casos de dineros en la política.

"Me parece que andar perdiendo el tiempo, dándole mensajes a cómo deben realizar los fiscales su trabajo es una pérdida de tiempo y ha suscitado la molestia entendible de la Asociación de Fiscales", agregó el ex fiscal que ahora -junto al también ex fiscal Pablo Norambuena- representará a la Municipalidad de Cerro Navia por el desfalco en el Caso Basura.

Previamente había manifestado su molestia a través de las redes sociales.

Se hace pública la existencia de dos sistemas de persecución penal. Uno para el ciudadano de a pie. Duro con ellos. Otro para los parlamentarios. "Responsabilidad". Increíble como se afecta el principio de la igualdad ante la ley. pic.twitter.com/LKTkHTZZDI — Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) April 24, 2018

Cuestionamientos cruzados

Las palabras del fiscal nacional también recibieron críticas desde la Asociación de Fiscales.

"A nosotros nos llama la atención esta expresión, no entendemos que esto sea así. Los fiscales tenemos un deber con la comunidad en cuanto a informar lo que efectivamente está pasando con la reforma procesal penal. Yo no veo un problema en que efectivamente los fiscales después de las audiencias o en las investigaciones que corresponden, den cuenta a la comunidad de ello. Es más, creo que es un deber", dijo la presidenta del gremio de persecutores, Trinidad Steinert.

Por otro lado, otros manifestaron su apoyo a las palabras del fiscal nacional, Jorge Abbott. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, dijo estar "completamente" de acuerdo con la opinión que tiene Abbott de los fiscales.

"La publicidad es uno de los principios en que se sustenta el proceso penal nuevo, pero la publicidad debe ser ejercida de forma prudente. Yo creo que a eso apuntaban las palabras contenidas en el discurso de la cuenta pública del fiscal nacional", aseguró Lusic.

En tanto, el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf, apuntó al rol del ex persecutor Carlos Gajardo.

"Yo creo que el llamado del fiscal nacional es la prudencia es una virtud. Yo creo que efectivamente el fiscal Gajardo hizo una excelente labor como fiscal, soy de los que lo defendían cuando era fiscal para decir que era uno de los mejores fiscales que tenía el Ministerio Público, pero creo que la ley nos pone límites. Como dijo el fiscal, nadie está por sobre ella", dijo el persecutor.