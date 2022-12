"Comenzamos a llorar": Joven expulsada de Gendarmería por bailar en ropa interior rompe el silencio

Dos alumnas de la Escuela de Gendarmería de Chile fueron expulsadas por un video que subieron a Instagram y una de ellas rompió el silencio en televisión.

En el registro, se puede ver a las jóvenes de 20 y 21 años bailando reggaetón con la ropa deportiva de la escuela, momento en que se bajan los pantalones y se les ve la ropa interior.

Andrea, una de las jóvenes, conversó con el matinal "Contigo en la Mañana" y dio su versión de los hechos.

"La historia (video) fue subida unos 15 o 20 minutos y fue una grabación de pantalla la que se divulgó. Después se eliminó el video, porque dijimos 'para qué vamos a subir eso, nos puede perjudicar'", contó.

Cuando se dio cuenta del nivel de difusión del video, aseguró que fue frustrante: "Nos sentimos súper mal, comenzamos a llorar y a asumir lo que estaba pasando (...) En parte es muy frustrante esto porque ya teníamos metas, sueños que cumplir, entonces esta era una de ellas. Y que de la noche a la mañana todo se venga abajo, es difícil".

"El video no era para que me dieran de baja. Esto me desilusiona mucho, pero igual quiero seguir perteneciendo a la institución", dijo la joven, que en conjunto a su compañera presentó un recurso de protección para revocar la expulsión.