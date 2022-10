Contraloría detectó pagos no justificados en Gendarmería por más de 18 mil millones de pesos

La Contraloría General de la República detectó pagos no justificados en Gendarmería por más de 18 mil millones de pesos al analizar el pago de remuneraciones y los movimientos de cuentas corrientes entre julio de 2021 y el mismo mes de 2021.

Según publicó El Mercurio, el informe emitido por la entidad evidenció la inexistencia de un proceso de revisión, por lo que no se cotejaban los montos líquidos a pagar a cada funcionario a la institución bancaria encargada de realizar estos mismos pagos.

De acuerdo a Contraloría, esta situación "da cuenta de una debilidad del proceso de pago de sueldos por parte de Gendarmería de Chile, considerando que no se efectúan validaciones posteriores a los pagos efectivamente realizados por la entidad bancaria a cada funcionario, exponiendo a la institución al riesgo que se realicen pagos de emolumentos improcedentes, sin que sean detectados oportunamente".

"Gendarmería de Chile deberá justificar y aclarar los conceptos que fueron considerados y pagados en dichos montos, acreditando ello a este organismo, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final", recalcaron.

La jefa de Contabilidad y Presupuesto de Gendarmería, María Cristina Silva, respondió que están "recopilando la información de respaldo de los pagos para entregarlos a la Contraloría en el plazo de 60 días que se nos ha dado".

En relación con el monto no justificado, Silva dijo que "corresponden casi en su totalidad al pago que, durante el periodo julio 2020 y julio 2021, Gendarmería realizó por conceptos de bonificaciones por retiro. La diferencia se produce porque estos pagos no están en el libro de remuneraciones, pues no lo son".