Corte ordenó "preservar la vida" de reo de Punta Peuco que pide exilio y eutanasia

En un fallo dividido, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió un recurso interpuesto por Gendarmería en orden a "preservar la vida" de un reo de Punta Peuco que solicitó ser "exiliado" de Chile para someterse a eutanasia.

El coronel en retiro del Ejército Jorge Muñoz Pontony, de 83 años, cumple una condena de 15 años en dicho centro penitenciario por un doble homicidio ocurrido el 27 de septiembre de 1973, del que asegura ser inocente.

Según informó El Mercurio, los jueces determinaron que Gendarmería puede "adoptar las medidas necesarias que demande la preservación de la vida, integridad y salud del interno", quien ha iniciado varias huelgas de hambre y fue diagnosticado con síncope cardiogénico bloqueo AV de primer grado, por lo que se le recomendó un marcapasos que él rechaza.

El fallo del tribunal de alzada hace presente, respecto a Gendarmería, "el deber de protección -como órgano del Estado-, que detenta un tipo de responsabilidad 'privilegiada' en relación a la vida y salud de las personas privadas de libertad, pues ellos, a diferencia de otras personas, están bajo una restricción de su expresión de autonomía".

"En nuestra normativa constitucional y legislación atingente, se reconoce el derecho a la vida e integridad física y psíquica de toda persona, lo que encuentra su debido correlato en la sanción punitiva de nuestro legislador establece respecto de cualquier acto que permita una colaboración a generar la propia muerte de otro, como ocurre con el delito de cooperación al suicidio contenido en el artículo 393 del Código Penal", detalla la sentencia, según consigna el matutino.

Hubo un voto en contra, de la ministra Paula Plaza, quien estimó que "el recluso es el titular de los derechos" a la vida e integridad física y psíquica, y una acción como su alimentación forzada generaría "anular su autonomía y la posibilidad de manifestar libremente su voluntad de mantener la vida en la foma que considere digna".

"Muñoz ha adoptado libremente la decisión de no ingerir alimentos, pues no existe ningún antecedente que conduzca a estimar que tal decisión no es voluntaria o que haya sido provocada por terceros", acotó Plza.

Carta a Piñera

Jorge Muñoz Pontony envió en agosto del año pasado una carta al Presidente Sebastián Piñera, en la que le pedía libertad a cambio de ser exiliado a un país con eutanasia legal.

Según explicó en el escrito, ha solicitado tres veces el indulto presidencial, sin resultados, pese a sus varias dolencias físicas. Además, reiteró que no ha "matado a nadie ni ordenado matar a nadie".

De este modo, "en pleno estado de conciencia y salud mental", solicitó a Piñera "reemplazar la pena impuesta por extrañamiento (exilio) a un país extranjero en el que legalmente esté autorizada la eutanasia".

"Día a día estoy muriendo a pausa, y lo que propongo no creará ansiedad política alguna", señaló Muñoz en la misiva.