Gobernador del Biobío y caso lencería: Voy a colaborar todo lo que corresponda

El gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, salió al paso de las declaraciones formuladas en su contra durante la audiencia de formalización de los cinco imputados por la arista lencería del caso convenios, entre las que se encuentra la influencer Camila Polizzi.

En la audiencia llevada a cabo ayer jueves, el abogado Waldo Ortega, que defiende a uno de los imputados, Rodrigo Martínez -exadministrador regional-, aseguró que su representado no incurrió en ningún delito y que solamente se ciñó a su trabajo de "coordinación y gestión", por lo que en caso de existir responsabilidades éstas son de su jefe, el gobernador Díaz.

"Da lo mismo si me duele o no me duele", comentó la autoridad regional, quien lleva décadas trabajando junto a Martínez.

"Yo me voy a atener con mucho rigor a lo que he declarado en reiterados minutos y lo vuelvo a decir, voy a colaborar en todo lo que corresponda. Mi conducta en materias de probidad ha sido la misma toda la vida, voy a colaborar todo lo que corresponda, porque siento mi deber como jefe de este servicio ayudar a que se establezca la verdad", sostuvo Díaz.

"En los tribunales vamos a ver las cosas que correspondan, ahí determinaremos y será no mi opinión, sino la de un tribunal independiente de la República quien resuelva", concliyó el gobernador.

Los cinco imputados están sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional.