Gobierno insiste en que no ha presentado modificaciones a penas por violación

El Ministerio de Justicia insistió este lunes en que no ha presentado proyectos para modificar las penas por violación contempladas en el Código Penal.



Esto luego de que se diera a conocer un anteproyecto en el que un grupo de nueve juristas - todos hombres- recomiendan distinguir entre las violaciones con agresión y las con abuso. Para las primeras, los abogados recomendaron una pena de cárcel de 5 a 10 años mientras que para las segundas dejaron el margen entre 3 a 7 años.



"Ese anteproyecto no ha tenido participación nuestra y está siendo hoy día objeto de consulta en distintas áreas – facultades de derecho, especialistas- y recién nosotros en enero vamos a tener un pronunciamiento", dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín.



De esta forma, el Ejecutivo se desligó, de momento, de posibles cambios y dejó la incógnita para inicios del 2019, cuando tenga los comentarios de los expertos que han visto este anteproyecto.

"Con las conclusiones y análisis de este proceso, el Gobierno trabajará en un proyecto de ley para un Nuevo Código Penal, que se presentará en los próximos meses y cuyo contenido, como es lógico, sí reflejará la postura del Gobierno en todos los cambios que se propongan", indicó la cartera a través de una declaración en su web.



Parlamentarios adelantan rechazo a este tipo de modificaciones

En este escenario, la diputada Karol Cariola (PC) pidió al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley "sin consentimiento es violación" que está actualmente en el Congreso.



"Esa es la señal política clara que tiene que dar el Gobierno en torno a esto. De lo contrario evidentemente no vamos a dejar pasar una modificación que significa un retroceso y que sigue vulnerando a las mujeres", agregó Cariola.



Por su parte, el senador PPD Felipe Harboe cuestionó los aspectos del anteproyecto que llevarían a bajar la edad de consentimiento de 14 a 12 años.



"Cuando usted valida el consentimiento a los 12 años de edad para consentir una relación sexual, lo que está haciendo es decirle a un adulto que si mantiene una relación sexual con una niña mayor de 12 años, esa relación sexual puede ser válida. Eso me parece una aberración", sostuvo el parlamentario.



Por su parte, el académico de la Universidad Central Juan Núñez se mostró crítico de estas propuestas y remarcó que, de aprobarse, sería uno "de los peores retrocesos" que ha visto.



"Yo me imagino que en las víctimas que la sensación de injusticia va a ser espantosa y si estamos frente a una figura donde hay un aprovechamiento de la víctima, que está privada de razón o tiene un trastorno mental, el legislador en su momento lo sancionaba gravemente, precisamente por ese aprovechamiento respecto de esta víctima", indicó el experto en derecho.

