¡Guarde silencio caramba! La que dirige la audiencia aquí soy yo: Insólita discusión entre jueza y defensor

Una insólita situación se vivió en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el pasado domingo entre la jueza Andrea Acevedo y el abogado Héctor Montecinos cuando se discutía una audiencia de control de detención.

El abogado discutía la legalidad de la aprehensión del imputado, lo que generalmente ocurre en este tipo de audiencias, sin embargo, el tono de la discusión subió y terminó a los gritos entre Montecinos y la magistrada, según quedó registrado en un audio que reveló este viernes La Tercera.

Así comenzó la discusión:

Abogado: "Esta parte viene en revisar el acta de traslado de Gendarmería, que entró a las 8:30, pero mi opinión jurídica es que son las 11:40".

Jueza: "Señor, lo que exige la ley es que sea dispuesto a disposición el Centro de Justicia. Usted comprenderá que los agendamientos tienen que ver con una política del Centro de Justicia, no de este tribunal 7° Juzgado de Garantía, sino que lo dispuesto por la Excelentísima Corte Suprema, en coordinación con las Fiscalías y las Defensorías para el buen desarrollo de las audiencias y un tiempo prudente además para que las defensas se puedan entrevistar con la zona de tránsito, con los imputados, venir a la audiencia con todos los antecedentes recabados y hacer las alegaciones que en derecho correspondan".

Abogado: "Su señoría, yo alegué lo que en derecho corresponde"

Jueza: (Interrumpe) "No, porque la ilegalidad de la detención tiene otros parámetros".

Abogado: "Pero es que son opiniones jurídicas".

Jueza: "No, es que no es una opinión".

Abogado: (Interrumpe) "Yo tengo una opinión jurídica distinta. Si usted no es dueña de la verdad su señoría, con todo el respeto que me merece".

Jueza: "Sabe qué, yo le voy a pedir moderación en sus palabras".

Abogado: "¿Pero qué dije mal?".

Jueza: "Yo no estoy sentada aquí gratuitamente, llevo más de 13 años como juez de garantía y no va a ser usted la primera persona que me va a recordar, primero, cuáles son mis facultades, cuáles son mis atribuciones y no me va a recordar lo que yo sé o no sé. No lo digo yo, lo dice la jurisprudencia. Si usted tiene inconveniente..."

En medio de toda esa intervención, el abogado intenta refutarle, lo que finalmente exaspera a la jueza Acevedo que termina gritando: "¡Guarde silencio caramba! La que dirige la audiencia aquí soy yo".

"¿Por qué tengo que aceptar que usted me esté gritando?", replicó el abogado quien sólo volvió a recibir la ira de la magistrada: ""Estoy hablando yo ahora".

Reglón seguido, la jueza añade: "Remítase copia del acta a la Corte de Apelaciones respectiva, ya que esta jueza está quejando de la actitud del abogado y se analice la posibilidad de interponer sanciones disciplinarias".

"Si usted no me deja dirigir, que es mi facultad exclusiva y excluyente, está coartando la facultad de esta juez. Si usted no le parece lo que yo estoy resolviendo, para eso existen los recursos y yo le sugiero que haga uso de ellos, pero ahora usted me va a dejar dirigir la audiencia porque yo soy la que tiene el poder en la audiencia ¿Lo entiende o no lo entiende?", enfatizó la jueza Andrea Acevedo a los gritos.

El abogado, aún intentando exponer su punto de vista, le vuelve a replicar: "¿Puedo contestar?".

"No, contéstelo a través de un recurso", finalizó la jueza.