Cordero tras fallo del TC: Es básico en democracia aceptar la decisión del tribunal al que uno se somete

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, pidió tener cuidado con las críticas que se formulan contra el Tribunal Constitucional (RC), así como otras instancias judiciales, cuando emiten fallos contrarios a lo que una parte esperaba, como ocurrió ayer con el rechazo al intento opositor de anular 7 de los 13 indultos que otorgó el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.

El cuestionamiento más bullado lo hizo el senador Iván Moreira (UDI), para el que lo resuelto "deja la sensación de que el TC se convirtió en complice de la impunidad"; y otras voces dentro de quienes impugnaron los beneficios apuntaron contra una "politización" de la instancia debido a su composición.

En El Diario de Cooperativa, Cordero replicó que "uno debe tener cuidado con deslegitimar las instituciones cuando son utilizadas y luego descalificarlas si pierde, eso habla muy mal de quienes interponen ese juicio".

"En un sistema democrático las instituciones son permanentes, tiene un set de atribuciones, y una de las reglas básicas del sistema democrático es que cuando me someto a un tribunal, acepto su decisión, me sea favorable o no", enfatizó.

"Hay que tener cuidado, especialmente cuando son las personas que usan las instituciones las que luego las descalifican", subrayó.

[📻] Ministro Cordero por críticas al TC: Uno debe tener cuidado con deslegitimar instituciones cuando son utilizadas y luego descalificarlas si pierde, eso habla muy mal de quienes interponen ese juicio #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) March 22, 2023

"Uno no puede evaluar las instituciones a la carta, y vale no sólo respecto al TC, sino también a la Corte Suprema cuando hay sentencias desfavorables. Hay que tener cuidado con los juicios políticos contra las instituciones a la carta, porque daña el sistema democrático en general", advirtió.

Los indultos fueron anunciados el 30 de diciembre y desataron severas críticas de la oposición, detonando una crisis política que les costó el cargo a la exministra de Justicia Marcela Ríos y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.

El Mandatario, al anunciar el 7 de enero la salida de Ríos, apuntó que existieron "desprolijidades" en la ejecución de su decisión. Consultado hoy, Cordero, quien la sustituyó, evitó referirse a esos descuidos.

POTESTAD DE INDULTAR, "SIEMPRE COMPLEJA Y POLÉMICA"

En el debate general, el ministro reflexionó que "la potestad de indulto es siempre compleja de ejercer y polémica, porque es una de las atribuciones más amplias que reconoce el sistema institucional; es de gracia y existe en buena parte de los países del mundo, con más o menos mecanismos de procedimientos, causales".

En Chile, "desde el retorno a la democracia, el riesgo que tiene la potestad del indulto presidencial es que deja la responsabilidad y la presión en una sola persona; genera una tensión y un peso para una discusión que es esencialmente problemática desde el punto de vista público".

Cuando tuvo que exponer ante el TC la semana pasada, el Consejo de Defensa del Estado informó que existe otra solicitud de perdón en tramitación. Cordero reiteró que le tocará revisar el caso una vez que lleguen los documentos a su escritorio, y aclaró que "toda persona que esté presa tiene derecho a elevar una solicitud de indulto y el Estado está obligado a tramitarla: se tramitan muchos durante el año y la mayoría son rechazados (...) los números de indultos en Chile son muy bajos por período presidencial".

Luego del fallo de la magistratura constitucional, el Gobierno salió a dar por cerrado el asunto. No obstante, seguirá siendo analizado en el Congreso Nacional, en específico en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde esta semana se instala una comisión investigadora: "Al Ejecutivo lo que le corresponde es estar a disposición de ella para entregar todos los antecedentes que la comisión estime necesaria", dijo Cordero.