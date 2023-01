Defensor de Mateluna: "Se indultó a una persona que el sistema judicial declaró culpable; por lo tanto, es culpable"

"Como abogado, yo acato -porque lo he hecho siempre- los fallos de los tribunales de la República", dijo este miércoles el abogado Davor Harasic, defensor del exfrentista Jorge Mateluna, consultado en El Diario de Cooperativa por la "plena convicción de la inocencia" de su representado -condenado en 2013 por un asalto- que manifestó el Presidente Gabriel Boric cuando lo indultó.

"Se indultó a una persona que el sistema judicial declaró culpable y que, por lo tanto, es culpable", señaló el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Favorecido el 30 de diciembre del indulto presidencial de fin de año junto a otras 12 personas sentenciadas por delitos ocurridos durante las protestas de 2019, Mateluna fue detenido por Carabineros a dos kilómetros del atraco ocurrido el 17 de junio de 2013 en una sucursal de Banco Santander en Pudahuel, sindicado por los policías como uno de los responsables en un juicio que se extendió por más de un año.

Tras su arresto, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMPR) declaró ser un "preso político", en tanto su defensa -liderada por Harasic- argumentaba que al momento de ser aprehendido se dirigía camino a la Municipalidad de Pudahuel para hablar con el encargado de cultura de la comuna.

Otras pruebas presentadas por la Fiscalía fueron objetadas: la estatura del involucrado no coincidía con la de Mateluna según las imágenes captadas en las cámaras de seguridad y tampoco los tiempos de traslado respecto al lugar de la detención.

Tras un proceso con contó con apelaciones y recursos que llegaron a la Corte Suprema, el máximo tribunal del país confirmó la condena de 16 años de cárcel contra Mateluna, desestimando la revisión del caso.

El lunes, el Presidente Boric explicó ante la prensa que había indultado al exfrentista porque "tengo la más profunda convicción de que el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la Justicia".

"Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual sino que es la opinión -como decía el exdecano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Davor Harasic- de todos los juristas que se han acercado con seriedad al caso", detalló el Mandatario.

Consultado por los dichos del jefe de Estado, el abogado Harasic expresó que "no soy quien para comentar las declaraciones del Presidente de la República, pero yo antes de asumir la defensa de Jorge y todos los profesores que asumimos la defensa de Jorge quedamos convencidos de que no había pruebas acerca de su culpabilidad, pero estamos en una fecha distinta, en una fecha en que los tribunales chilenos fallaron y cuando un tribunal dicta sentencia eso es y los abogados tenemos que acatarla. Podemos llegar hasta las últimas instancias, pero tenemos que acatarla. En consecuencia, ¿qué quedaba después de una sentencia que quedó ejecutoriada y en la cual a Jorge se le condenó a la cárcel? Una petición de indulto, que es la que ingresamos el 30 de agosto y el Presidente hizo uso de sus facultades constitucionales y lo indultó".

[En vivo] Davor Harasic, defensor de Mateluna: "Cuando los tribunales dictan sentencia los abogados tenemos que acatarla. En consecuencia, ¿qué quedaba después de una sentencia que quedó ejecutoriada? Una petición de indulto, que presentamos el 30 de agosto" — Cooperativa (@Cooperativa) January 4, 2023

El exdecano negó que Mateluna haya sido detenido en flagrancia, como afirmó la Fiscalía Metropolitana Occidente, y sostuvo que la Corte Suprema rechazó el recurso de revisión "por razones formales"; de modo que, ejecutoriado el fallo, "no tiene sentido" volver a discutir esos puntos.

No obstante, remarcó que "desde siempre Jorge me ha negado su participación (en el robo) y desde siempre Jorge ha dicho que nunca ha delinquido y que, por lo tanto, nunca va a delinquir. Por cierto, cuando se presentó el indulto, así se afirmó".

[En vivo] Davor Harasic, defensor de Mateluna: "Fiscalía dijo que la Corte Suprema revisó todas las pruebas y eso no es verdad" #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) January 4, 2023

Respecto de si debe mantenerse o no la facultad presidencial del indulto, como propone la oposición tras la controversia por el beneficio a Mateluna, Harasic aseguró que "no lo he pensado", pero que "es un tema sociológico, filosófico, político que podemos conversar largamente (...) Como abogado, sé que el indulto está vigente y, si lo puedo invocar para un cliente, en una situación determinada, porque concurren los elementos, lo tengo que hacer".

RAZONES DEL INDULTO

En relación a las razones que la defensa incluyó en la solicitud de indulto, Harasic detalló que invocaron "la larga condena que él ya ha cumplido; los trabajos que ha realizado con anterioridad; los estudios que ha realizado; lo que estaba haciendo el año que se le detuvo en el ambiente cultural; los efectos de la reclusión -y esas son circunstancias humanitarias-; el comportamiento que ha tenido en los establecimientos carcelarios, donde nunca fue sorprendido en nada incorrecto; los estudios que hizo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile mientras estaba preso. En fin, una serie de razones, todas ellas de carácter humanitario".

[En vivo] Davor Harasic, defensor de Mateluna: "Invocamos exclusivamente razones humanitarias para el indulto" #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) January 4, 2023

MATELUNA EN LIBERTAD

Por otra parte, el abogado confirmó que Mateluna "salió del penal" donde cumplía su condena y ahora "está con los sentimientos fuertes y encontrados cuando se recupera la libertad después de ocho años".

"Está gozando de su familia, de su señora, de su hijo. No es una experiencia suave el tener un presidio tan largo", expuso Harasic.

Finalmente, garantizó que "está absolutamente descartado" que Mateluna exija algún tipo de indemnización al Estado.