El ministro de Justicia, Hernán Larraín, acusó que el proyecto de indulto de los denominados presos de la revuelta "es una amnistía encubierta" y apuntó que el problema de estos casos es la medida cautelar de prisión preventiva.

En una actividad en la Ex Penitenciaría de Santiago, el secretario de Estado sostuvo que "cuando se trata de personas que están en proceso judicial en realidad no corresponde el indulto" y que la iniciativa "no está atacando el nervio del asunto".

"El problema es el de la prisión preventiva que, a nuestro juicio y por los estudios que se han hecho, se está aplicando mal en Chile", afirmó. Además destacó que cuando terminan los juicios, el 40 por ciento de las personas que han tenido que cumplir la medida cautelar "o son declaradas inocentes o salen con una sanción inferior que no exige privación de libertad".

A propósito del proyecto del indulto, el Instituto Nacional de Derechos Humanos plantea como soluciones que Gendarmería reporte cuántos son los presos a partir del 18 de octubre, agilizar procesos judiciales y modificar el Código de Procedimiento Penal para solucionar lo relativo a las prisiones preventivas.