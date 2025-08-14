Inimputable: Hombre que decapitó a anciana para robar su pensión se salvó de la cárcel

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dispuso la internación psiquiátrica de Luis Alejandro Huaracán Catrilef, autor del robo con homicidio de una mujer de 76 años que fue decapitada al interior de su domicilio ubicado en la comuna de Puerto Saavedra, Región de La Araucanía, la noche del 20 de mayo de 2023.

La resolución fue adoptada por los magistrados Wilfred Ziehelmann, Jorge González y el presidente de la sala, Roberto Herrera, quien hizo lectura del veredicto: "Procede, respecto al requerido Luis Huaracán Catrilef, la aplicación de una medida de seguridad de aquellas señaladas en el artículo 457 del Código Procesal Penal", detalló.

La mencionada normativa indica lo siguiente: "Podrán imponerse al enajenado mental, según la gravedad del caso, la internación en un establecimiento psiquiátrico o su custodia y tratamiento".

"En ningún caso -agrega- la medida de seguridad podrá llevarse a cabo en un establecimiento carcelario. Si la persona se encontrare recluida, será trasladada a una institución especializada para realizar la custodia, tratamiento o la internación. Si no lo hubiere en el lugar, se habilitará un recinto especial en el hospital público más cercano".

Previo a la audiencia, un peritaje realizado por el Servicio Médico Legal de Temuco diagnosticó esquizofrenia desorganizada al imputado y lo declaró inimputable ante la ley, por lo que Fiscalía sólo pudo solicitar una medida de seguridad perpetua y no una condena, según consignó el portal Golpe Digital.

La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el viernes 22 de agosto, a las 13:00 horas.

Los macabros detalles del caso

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el sujeto llegó alrededor de las 20:00 del 20 de mayo de 2023 hasta la vivienda de Petronila Huaracán Callupil, en el sector rural de Calof, en momentos en que se encontraba sola.

Una vez dentro del inmueble, la golpeó a la víctima con un elemento contundente en la cabeza, rostro y extremidades, causándole diversas lesiones calificadas como recientes y vitales, según el diagnóstico del Servicio Médico Legal.

Acto seguido, la atacó con un arma blanca en torso y cara, le cortó las orejas y, finalmente, la decapitó.

Tras asesinarla, el sujeto registró el domicilio y se apropió de especies y la suma de 283.884 pesos, correspondiente a la pensión de la mujer.

De acuerdo al informe del SML, la causa de muerte fue la decapitación.

Antes de salir del domicilio y huir en dirección desconocida, Huaracán Catrilef fue sorprendido por una hija de la anciana, a quien amenazó de muerte.