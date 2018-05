Los Ángeles: PDI confirma seis nuevas denuncias de adopciones ilegales en dictadura

Nuevos casos de presuntas adopciones ilegales durante la dictadura militar, fueron denunciados ante la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Los Ángeles.

La información fue confirmada por la institución, que detalló que son seis denuncias de casos que se registraron tras la sustracción de personas de entre 16 y 20 años de edad, a madres campesinas de Laja y Mulchén, cinco entre los años 1975 y 1980, y uno en 1989.

A las mujeres se les dijo que sus hijos murieron, pero ellas nunca vieron los cuerpos de sus hijos.

Una de las mujeres afectadas relató a Cooperativa que "tuve un hijo a los 17 años, el cual me lo dieron por muerto al nacer, no me dejaron verlo, no me entregaron el cuerpo, no hubo certificado de defunción, no hubo certificado de parto, absolutamente nada".

La afectada añadió que le dijeron "que mi hijo se había muerto porque traía un bracito doblado hacia atrás, al pedirlo me dicen que no, que ya estaba en una fosa común en el Cementerio General de Los Ángeles. Yo estuve con los funcionarios del cementerio viendo los libros y mi hijo no está ni tres meses antes ni tres meses después. Lo mismo pasó con las otras mamitas".

El comisario y jefe de la BH de la PDI de Los Ángeles, Rodrigo Quiroz, afirmó que "estas denuncias comenzaron a llegar a esta unidad hace unas tres semanas" y explicó que la forma en que se produjo la falta de información sobre sus respectivos bebés después de que dieron a luzdar a luz, son muy similares entre sí.

"Ellas señalan que en extrañas circunstancias no se les permitió ver a sus bebés, no se les entregó mayor información y en aquellos años, años 70, ellas eran adolescentes. Casi todas son personas de muy escasos recursos", afirmó el comisario.

El Ministerio Público se declaró incompetente en esta causa, debido a que los hechos ocurrieron antes de la implementación de la reforma procesal penal, por lo que los casos pasaron a manos del ministro en visita Mario Carroza.

Ya en febrero, el juez Carroza se encontraba indagando más de 500 casos de adopciones irregulares de niños sustraídos a sus madres, que estaban en situación de vulnerabilidad en dictadura.