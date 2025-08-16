Los cuatro nuevos detenidos por secuestro del empresario Cantergiani quedaron en prisión

Los cuatro nuevos sujetos que fueron detenidos las últimas 72 horas por el secuestro extorsivo del empresario Rodrigo Cantergiani -ocurrido el 7 de agosto en la comuna de Quilicura- quedaron bajo prisión preventiva.

Dos de los individuos fueron aprehendidos el jueves, mientras que los dos restantes fueron capturados al día siguiente, según informó el Ministerio Público.

De acuerdo al ente persecutor, uno es de nacionalidad chilena, mientras que los otros tres son de nacionalidad venezolana. De ellos, dos tienen 21 años.

La fiscal ECOH Paulina Sepúlveda precisó los roles de los sujetos: "Dos de los imputados tuvieron participación directa en la ejecución material del secuestro y el traslado en vehículo; otro era dueño de la casa de cautiverio donde se retuvo a la víctima, en La Pintana; y el último entregaba instrucciones a los captores mediante videoconferencia, mientras el afectado estaba retenido".

Con estas formalizaciones, el número de imputados por el secuestro extorsivo de Cantergiani asciende a 10. De esa cifra, nueve están tras las rejas -siete en prisión preventiva y dos menores en internación provisoria-, mientras que el restante quedó con arresto domiciliario nocturno.

Defensa: "Presentaremos nuestros reparos"

El abogado defensor de uno de los imputados, Faride Mobarec, indicó que "el Ministerio Público mantiene antecedentes contundentes respecto a la realización del delito".

"(Sin embargo), nosotros presentaremos nuestros reparos durante todo lo que dure el procedimiento", adelantó.

La víctima fue raptada a las afueras de la empresa Ceroplas por un grupo de sujetos que lo obligó a subir a un vehículo. Los captores exigieron un millonario rescate y, tras el pago de 80 millones de pesos, lo liberaron en la comuna de Puente Alto al día siguiente.

El Ministerio Público sostiene que los miembros de la banda tenían roles definidos en torno al seguimiento, vigilancia y traslado del empresario, además de la recepción del pago. Por este motivo, no se descarta la participación de agrupaciones internacionales como "Los Pulpos" y "Los Mapaches".