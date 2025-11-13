Médico quedó en prisión preventiva por emitir más de 27 mil licencias falsas

Un médico quedó en prisión preventiva este miércoles, tras ser formalizado como el mayor emisor de licencias médicas falsas del país.

De acuerdo con la investigación, Leonardo Alfredo González Castro habría extendido 27.727 documentos irregulares, lo que provocó un perjuicio fiscal superior a los 13 mil millones de pesos entre 2021 y 2025.

El caso se dio a conocer luego que la Contraloría General de la República presentó una denuncia tras detectar a funcionarios públicos que, pese a estar con reposo médico, realizaron viajes al extranjero o asistían a casinos.

El fiscal suplente Cristóbal Salazar, de la Unidad de Alta Complejidad Oriente, aseguró a Meganoticias que "las licencias se ofrecían por Internet, con un pago previo por parte de los interesados, lo que constituye el fraude de subvenciones y, posteriormente, el delito de lavado de activos".

El Ministerio Público se encuentra investigando si el sujeto operaba con intermediarios, ya que se detectaron transferencias recibidas por terceras personas, "cuya identidad y rol en la red aún deben ser esclarecidos", añadió el persecutor.

González fue identificado como el principal emisor de licencias médicas falsas en el país, ya que solo en los meses de junio y septiembre de 2024 emitió más de 1.600 documentos, una cifra que por sí sola supera el promedio anual que permite calificar a un médico como "gran emisor".

El médico fue imputado por los delitos de emisión de licencias médicas falsas, fraude de subvenciones y lavado de activos, mientras que el tribunal fijó un plazo de 100 días para la investigación.