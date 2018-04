Joven que murió en accidente tras robar vehículo debía estar recluida en centro del Sename

Brittany Figueroa Ramírez (18) murió la madrugada del martes en un brutal accidente de tránsito registrado en Hualpén, en medio de una persecución policial luego que junto a un amigo robaran un automóvil y terminaran incrustrados en un poste del alumbrado público sobre el puente O'Higgins en Avenida Las Golondrinas.

La joven tenía historial delictual. Sus últimos hechos de mayor connotación fueron dos robos con intimidación a conductores de Uber en enero y marzo de 2017, además de un asalto al peaje Huinanco en Yumbel.

Por esas tres causas cometidas cuando tenía 17 años recibió dos condenas, notificadas el 30 de octubre de 2017. La justicia dictaminó 12 meses de régimen cerrado y luego seis meses de semicerrado en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado (CIP CRC) del Sename en Coronel.

Sin embargo, el servicio a través de un comunicado indicó que "el ingreso efectivo de la joven al centro cerrado no se realizó, ya que la orden de ingreso no fue decretada por parte del tribunal, y no corresponde al Sename instruir una orden de ese tipo".

La confusión judicial

Según la indagatoria hubo tres audiencias a las que Brittany no concurrió, la primera por estar en prisión preventiva en la sección femenina de la cárcel El Manzano de Concepción y a las otras dos simplemente no fue. A la segunda de ellas, el encargado de los planes de intervención del centro no asistió. Y en la tercera, el 22 de enero de 2018, se aprobó el plan pero la joven estaba libre y no fue ubicada.

Pedro Marileo, dirigente de los trabajadores del Sename dijo que "es necesario investigar por qué una joven con condena desde octubre de 2017 no la estaba cumpliendo. Claramente se necesita con urgencia realizar los cambios legislativos a la ley de responsabilidad juvenil, existen muchos vacíos que nadie ha querido escuchar".

"Últimamente para todo la culpa es del Sename, sin embargo nadie ha dicho que en muchos casos son responsables los jueces, fiscales y defensores en las malas decisiones que toman o no toman con los niños y jóvenes que están bajo las leyes de menores y después la culpa es de Sename", añadió.

Acciones legales

La ex directora regional del Servicio Nacional de Menores en el Biobío en el primer periodo del presidente Sebastián Piñera, Jessica Flores, dijo conocer de cerca la realidad de Figueroa. "Ella estaba interesada en ingresar al sistema y recuperarse, pero no tuvo la oportunidad y murió antes de llegar al CIP CRC".

La actual concejala por Chiguayante, añadió que "con mi abogado vamos a tomar serias medidas porque no puede ser una niña que teniendo posibilidades de reinserción, pierda la vida porque el sistema le falló".