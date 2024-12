Alberto Precht: "Cuando todo se filtra se termina haciendo un daño a la democracia y al sistema judicial"

El abogado Alberto Precht, experto en transparencia, reflexionó las filtraciones de causas reservadas del Ministerio Público, en medio del debate sobre el acceso y manejo de la información sensible en investigaciones penales.

Esto, tras conocerse que el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Región de Valparaíso, Maximiliano Krause, entregó su clave de acceso para consultar investigaciones de la Fiscalía a un funcionario de la Armada.

"Obviamente, las filtraciones siempre son interesadas y pueden efectivamente pervertir y pueden desviar el curso de una investigación. Esto no significa que los periodistas de investigación no tengan que seguir haciendo su trabajo, es muy importante", dijo Precht.

El exdirector ejecutivo de Chile Transparente señaló que "sin algunas filtraciones, claramente, habría casos que hoy día no se estarían investigando", pero advirtió que "cuando todo se filtra y no existe, además, un chequeo desde el punto de vista de la prensa de qué publicar, qué no publicar, y todo se publica, se termina haciendo un daño mayor a la democracia y al sistema judicial".

"Limitar sería contraproducente"

El abogado penalista y exfiscal Claudio Uribe hizo hincapié en que las filtraciones se dan no solamente por parte del Ministerio Público, sino también de los intervinientes de las causas, como abogados defensores y querellantes.

Afirmó también que el ente persecutor ya tiene medidas para rastrear a funcionarios que acceden a las causas, pero indicó que tampoco se puede limitar el acceso a la información para las partes de cada causa, ya que sería contraproducente.

"Ya se ha hecho un trabajo importante en lo que dice relación con la trazabilidad de la información; es decir, que, fundamentalmente, las bases de datos a las que se puede acceder como fiscal o como funcionario de la Fiscalía, están dotadas de herramientas técnicas que permiten saber quién da el acceso a la persona que ingresó, cuando ingresó, en qué fecha, con qué cuenta. Yo creo que eso es lo que se puede aportar", planteó Uribe.

"Me parece también que limitar o compartimentar más la información podría ser, incluso, contraproducente para el adecuado ejercicio de la labor que desarrolla la Fiscalía. Si bien la Fiscalía debe custodiar la información que tiene a disposición, su objetivo final es hacer persecución penal. No hay que perderse en eso", enfatizó.

Desde la Asociación Nacional de Fiscales aclararon que el fiscal Krause dejó la asociación hace varios meses.